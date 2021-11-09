22件夯品一日限時特殺　100抽衛生紙6包只賣11元

▲東森購物網「雙11嗨Fun購好玩」11/9 每天早上10點起，推出11元精品商品限量開搶。（圖／翻攝自東森購物網）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節倒數兩天，電商平台陸續公布11/11當天限定加碼優惠，買起來可以賺更多回饋，另外還有一日爆品限時優惠價，每日精選推出可以搶起來，像是抽取衛生紙100抽6包、茶樹精油、USB充電線，今（11/9）限定通通11元特殺，Apple Airpods 2也有特價再送6%回饋，以下整理9大平台精選的22件夯品，網購族不能錯過。

東森購物網

11元好物上午10點起準時開搶推薦

舒潔 棉柔舒適抽取衛生紙100抽x6包，特價11元

好奇 純水嬰兒濕巾（皮克斯限定版）加厚型70抽X2包，特價11元

LANAMI白金雪肌導膜（3入/盒），特價11元，限量30組

USB轉Micro USB充電線 1米內小短線，特價11元

aibo Y型高速充電傳輸伸縮USB線（轉Micro/Mini USB），特價11元

PChome 24h購物

ARIE 3D抗菌抗臭洗衣膠囊，原價1,398元，限時優惠價998元

SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite（64G/P610），原價10,900元，限時優惠價8,888元

momo購物網

Amazfit華米 GTS 2 mini超輕薄健康運動智慧手錶（三色任選），原價3,495元，11/1～11/13優惠價2,495元

▲Microsoft Surface Pro 7白金平板筆電。（圖／蝦皮購物提供）

蝦皮購物

樂扣樂扣 我的溫感手提咖啡杯540ml（一般版），原價1,182元，優惠價499元

Microsoft Surface Pro 7（I5/8G/128G/12.3吋）白金 平板筆電，原價38,888元，優惠價29,888元

白蘭氏 五味子芝麻錠增量組（120錠+60錠），原價2,000元，優惠價1,320元

樂天市場

大研生醫德國頂級魚油2盒，原價4,500元，特價1,799元，上午10點開賣，售完為止；領券再折111元，換算最低1,688元並享免運

Apple Watch Series 7 GPS版 41mm，原價11,900元，特價5,950元，中午12點開賣，售完為止；領券再折300元，持樂天信用卡付款，滿額再賺樂天點數616點，換算最低入手價5,034元，享免運

Dyson V12 SV20 Detect Slim Fluffy無線吸塵器，原價21,900元，特價10,950元，中午12點開賣，售完為止；領券再折300元，持樂天信用卡付款，滿額再賺樂天點數1,166點，換算最低為9,484元，享免運

▲星期四農莊茶樹精油100%。（圖／博客來提供）

博客來

星期四農莊茶樹精油100% 15ml，定價464元，限定特價11元，上午11:00開賣，售完為止

「台酒TTL」台酒麵攤－三杯雞風味乾麵（5包入/袋），定價120元，特價2組111元，上午11:00開賣，售完為止

沙丘六部曲套書，定價3,500元，結帳價1,917元，

生活市集

Apple Airpods 2（有線充電版），原價4,290元，一日限定特價3,998元，登記參加3C家電會場限時加碼活動，再回饋6%生活幣

遠傳friDay購物

米家掃拖機器人，原價9,495元，特價5,845元，限量推出，售完為止

YAMAZEN多功能電熱烤盤GHK-S12，原價3,990元，特價1,999元，售完為止

2021 MacBook Air 13.3吋M1/8G/256G，原價30,900元，特價27,400元，售完為止

露天拍賣

車麗屋ONEPOLO多功能雙效汽油精，限時特殺11元，免運費