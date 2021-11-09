馬斯克賣特斯拉10％股票真正原因曝！　外媒揭：不管怎樣都會賣

▲特斯拉執行長馬斯克面臨150億美元的大稅單。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

全球首富馬斯克日前在推特上發起投票，問粉絲自己是否該出售10％特斯拉股票，最終獲得57.9％支持、42.1％反對通過；然而外媒之後爆料，其實馬斯克想要出售股票的真正原因，是因為在接下來幾個月，他將因為持有的股票選擇權而面臨超過150億美元（約新台幣4171億元）的稅單。

美媒「CNBC」報導，馬斯克2012年獲得一筆股票選擇權當作薪酬方案的一部分，不會領取現金工資和獎金，所以大部分的財富其實主要是股票獎勵和隨特斯拉股價的起伏而定，這也是為什麼之前他能夠迅速坐上首富又從高位跌落的原因。

事實上這筆2012年獲得的股票選擇權將在明年到期，除了將被美國政府視為員工福利或薪酬進行徵稅之外，又因為這些期權是馬斯克身為加州納稅人時授予，因此必須向加州支付13.3％的最高稅率，兩者相加之下，未來幾個月必須繳交的稅金可能將高達150億美元。

因此報導指出馬斯克發起的這項投票，雖然製造出讓追蹤他的6290多萬位粉絲決定的表象，但其實他9月在Code大會上就已經表明過將在第4季出售大量股票，代表不論粉絲贊同與否，他都會想辦法出售部分股票。

《華爾街日報》更點名馬斯克的舉動並非一時興起，而是早有準備的，根據美國證券交易委員會（SEC）一份文件顯示，他的弟弟金巴爾（Kimbal Musk）也是特斯拉董事之一，5日就已經出售其持有的88,500股票。

至於發起投票帶來先發制人的效果，Saxo銀行首席投資長賈可布森（Steen Jakobsen）認為，這樣的做法是明智的，因為若證券交易所突然宣布大宗交易，很可能會為特斯拉形象帶來負面影響，先藉由小活動破除意外帶來的負面觀感，若粉絲贊同者多的話，也能讓馬斯克名正言順出掉特斯拉部分股份。