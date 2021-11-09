迎戰雙11購物節！Lalamove祭快閃全單1元起

▲迎戰雙11電商大戰，Lalamove祭出優惠，當天新城市快閃全單1元起，儲值2000元享11%高額回饋以及iPhone13 pro、Dyson V12吸塵器與Switch OLED大禮等你抽。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者楊詩益攝）

記者邱筱茜／採訪報導

店家線上下單，外送員迅速到點取貨，Lalamove 24小時即時物流媒合平台，提供電商夥伴新的物流方式，更看準接下來的雙11商機祭出優惠，參加活動，就有機會抽中iPhone13 pro。

Lalamove台灣負責人丁彥宇表示，「系統的支援上來說，會有GPS的定位去做API的串接，還有優化路線的功能，或者是說像無紙化的管理，可以去幫助像這個中小型電商，或者是零售業去做這個統倉的入貨、做內部分店的調貨，還有說像是網路上快速出貨等等。」

▲▼Lalamove台灣負責人丁彥宇表示，Lalamove快速到貨或24小時內出貨等即時服務，顧客可以不必自建車隊、不必負擔離峰閒置成本、可彈性調度，可以節省五到六成的成本。（圖／記者楊詩益攝）

有別於傳統物流，Lalamove透過平台媒合客戶與司機雙方的物流需求，24小時隨叫隨送，顧客可以依照需求選擇送貨車型，包括機車、箱型車、貨車等等，讓疫情爆發期間物流也能不卡卡，接下來雙11旺季，Lalamove祭出超殺優惠，Lalamove台灣負責人丁彥宇表示，「首先是說我們有一個抽獎活動，所以只要下單達到一定的門檻之後，我們就會有抽獎資格，那我們獎品，像是有iPhone 13 Pro、Dyson V12吸塵器、Switch OLED等等豐富大獎，另外，我們也會推出新城市雙11當天1元下單優惠，還有儲值2000元享11%高額回饋。」

▲▼Lalamove攜手店家推出2小時快速到貨服務。（圖／記者楊詩益攝）

高度數位化寄送流程，下單都只要透過APP一次解決，快速到貨、24小時內出貨等即時服務，讓電商夥伴超有感，Studio A行銷暨電商部資深經理朱妍浠表示，「我們經常收到急須使用急需送禮的反饋，所以我們結合了線上的服務平台，線下的據點以及Lalamove，來推出兩小時這樣的服務。」

Studio A行銷暨電商部資深經理朱妍浠提到，「最重要的是，APP即時追蹤貨件非常方便，Lalamove能夠高效率滿足Studio A對顧客、對我們會員兩小時快送的承諾，那整個上線以來將近有10個月的時間，我們整體快送兩小時快送滿意度都是100%。」雙11旺季來臨，Lalamove提供即時、快速、彈性的送貨服務，大大提升客戶滿意度，創造多贏局面。