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「最強妹力！橘白藝能大對抗」跨夜直播迎雙11　最強豪禮大放送再抽購屋金

蝦皮購物雙11跨夜直播（圖／蝦皮購物提供）

▲蝦皮購物雙11跨夜直播，邀請到超強卡司陣容，在線上陪大家一起倒數迎接11/11。（圖／蝦皮購物提供，以下同）

消費中心／台北報導

年末最強檔雙11已經火熱開跑了，最近暖身活動有不少便宜好康打頭陣，讓很多人樂得先搶一波，尤其今年又有振興五倍券助攻，隨著壓軸正檔逼近，買氣將更火爆之外，在等著11/11凌晨0點一到，手刷一波之前，更不能錯過蝦皮購物全年度僅一場的雙11跨夜直播，除了有華語樂壇天后神秘現身，以及15組實力派男女歌手與團體輪番上場演唱，鼓鼓呂思緯和宇宙人還將一起帶來全新表演，讓大家在線上跟著嗨唱，更重要的是，收看直播還有滿滿的豪禮、折扣碼、購屋金可以拿，購物狂歡沒有極限！

電商平台、品牌摩拳擦掌迎接雙11，你列好清單準備放肆大買了嗎？作為年度最大購物季，雙11越做越熱鬧，歡樂氣氛有如過年，還有跨夜直播陪大家一起「守睡」倒數迎接11/11，不論你是妹迷、鼓控肉或是娃娃兵，11/10（三）當天19:00準時收看蝦皮購物雙11跨夜直播「最強妹力！橘白藝能大對抗」，不僅邀請到此次活動大使、許久沒出現在螢光幕前的aMEI，在陶晶瑩、吳姍儒聯手主持下，張立東、鼓鼓呂思緯、納豆、戴愛玲將扛起隊長責任，率領橘、白兩隊展開一場PK大戰，粉絲也可以透過投票幫喜愛的隊伍加油。

蝦皮購物雙11跨夜直播（圖／蝦皮購物提供）

▲超嗨的「最強妹力！橘白藝能大對抗」，將於11/10（三）19:00登場，強檔藝人來賓搶先曝光，粉絲還有機會與妹神同框。

而強檔藝人卡司陣容也搶先曝光，包括：AKB48 Team TP、BOXING、C.T.O、GJ蔣卓嘉、宇宙人、安那、林凡、林采欣、許富凱、琳誼、黃霆睿、麋先生、魏如昀、魏嘉瑩，將使出各具特色的表演實力，在跨夜直播中精彩呈現，讓大家看得意猶未盡，其中，鼓鼓呂思緯和宇宙人更特地為了蝦皮購物雙11，限定合體帶來精彩組曲表演，，是其他地方不曾發表過的全新表演內容，也算是為了鼓鼓五月在高雄的巡迴演唱會暖身，只有全程觀看直播，才不會錯過。

長達5小時的跨夜直播不只好看，也有眾多好康可以拿，像是iPad mini、Apple Watch SE、HomePod mini、Switch 健身環、飛利浦氣炸鍋、雅詩蘭黛小棕瓶、Jo Malone英國梨與小蒼蘭香水等，以及免運券大禮包，節目中通通免費大放送，只要進入蝦皮購物APP「最強妹力！橘白藝能大對抗！」活動頁面，參與直播抽獎活動，就有機會把豪禮帶回家。另外，直播將豪撒110萬購屋金，不定時抽出「海悅國際5萬購屋金」幸運得主，共22名，晉升有房一族不是夢！不想錯失任何好康資訊，現在就趕緊到https://sho.pe/3pwebe 按下提醒我看直播。

蝦皮購物雙11跨夜直播（圖／蝦皮購物提供）

▲▼收看雙11跨夜直播看藝人精彩表演，還有滿滿好禮可以拿。

蝦皮購物雙11跨夜直播（圖／蝦皮購物提供）

今年蝦皮購物雙11火力全開，祭出11張全站0元免運券、商城8折券等超殺優惠，11/11全天瘋搶不間斷，Apple、巴黎萊雅等48大牌接力下殺11元起，海底撈、太和殿、錢都、湊一鍋等限定名店火鍋最低5折起，讓大家可以買得過癮，搭配商城88折結帳最高折$5,000，讓荷包省更多之外，1元競標新家也強勢回歸，這次與海悅國際合作霸氣推出3間位於新北的千萬新家，11/9、11/10、11/11每天推出一間新家1元起標，成功得標者，再送110萬圓夢購屋金與家電1.1折券輕鬆入住。11/11前1元下單超值賞屋券，全台超過70間新家任你看，還可抽1年免運、$1,111商城購屋金、$111商城購屋金，透過線上預約賞屋後完成購屋則可獲得2萬元直接折抵，力挺成家無負擔。

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