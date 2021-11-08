走了300年才六堆！陳昇喊「笑死了」　議員怒批：侮蔑地方

▲屏東縣議員李世淦議會質詢文化處長吳明榮 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

為慶祝六堆300年，屏東縣政府6日晚間在千禧公園舉辦「族群融合世界六堆之夜」，邀請陳昇等歌手飆歌；結果陳昇在舞台上說「六堆300，走了300年才六堆，笑死人了，彰化都已經堆了60幾堆、墓仔埔」，客家議員李世淦今天質疑這樣的說法很不恰當，這些帶有侮蔑地方的用詞，讓他到現在還在難過。

文化處長吳榮明解釋，當晚活動，六堆之夜從六點開始到六點半熱場，都是在地客家表演；對議員的指正，未來會加強溝通。

李世淦指出，星期六的六堆之夜，他從王中平開始到Ella結束都在，歌手演唱30首歌曲中，只有朱海君的「菸樓清風」、Ella清唱「客家本色」，以及新寶島康樂隊以河洛、客家、原民合唱的「日出」，總共2.3首客家歌曲，一個以客家為本位的晚會，雖然號稱是世界的融合的晚會，比例實在太懸殊。

他說，近400年的台灣史，六堆客家一直都和大家共同打拚，300年前的六堆區域，已有13大庄64小庄的客家先民生活環境，由於1721年的朱一貴事件，先民組織了六堆先以客進語介紹六堆300年的由來（意通為「隊」）的民防組織保鄉衛民。但陳昇卻在說「六堆300，走了300年才六堆，笑死人了，彰化都已經堆了60幾堆、墓仔埔」，這樣的比喻「讓我到現在還在難過」。