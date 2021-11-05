六堆之夜眾星雲集！周未千禧公園自由入場　封街管制+停車一次看

▲「六堆之夜」6日晚屏東市千禧公園登場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

六堆300年系列活動，「族群融合世界六堆之夜」11月6日晚上6點30分，於屏東市千禧公園熱鬧登場。屏東縣政府表示，因應11月2日起防疫規範再鬆綁，活動將開放民眾自由入場，惟仍需配合量測體溫，全程佩戴口罩等防疫措施。

「「族群融合世界六堆之夜」」邀請到來自前堆麟洛的屏東女兒Ella陳嘉樺與彭佳慧、與象徵多元音樂的陳昇新寶島康樂隊、右堆的金曲歌王許富凱、金曲歌后朱海君與來自屏東的牡丹原住民歌后戴曉君、唱將王中平輪番上陣嗨翻六堆舞台。在活動當天晚間6點30分至9點30分，潘孟安縣長臉書亦將全程直播。

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文化處表示，配合中央疫情政策鬆綁調整，活動當日17:00開放民眾自由入場，並於統一入口處進行體溫量測，體溫超過37.5度者將無法入場，也提醒民眾入場時仍需全程佩戴口罩，保護自己和他人的健康。

縣府也規劃了明正國中、忠孝國小、陸興中學3所學校的校區及屏縣衛生局地下停車場、屏東縣立圖書館總館停車場供汽車停放，機車部份則可停放千禧公園週邊勝利東路及廣東路段、總圖B區停車場。

另6日當天下午3時至晚上10時30分，從屏東市廣東路456巷路段至勝利東路路段將彈性進行封街管制，請用路人配合。相關資訊可上屏東縣政府文化處官網查詢。