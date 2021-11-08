國道1號台南下營系統小客車追撞緩撞車　車頭毀損女駕駛送醫

▲國道1號國道北上1號300.1公里處台南下營系統，上午發生連環車禍，自小客車疑追撞緩撞工程車，造成小客車車頭毀損，女駕駛人胸部撞擊疼痛送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號國道北上1號300.1公里處，台南下營系統8日上午8時31分許，發生4車連環追撞交通事故，疑自小客車追撞工程緩撞車，造成4車受損，年約40歲女駕駛人，胸部撞擊疼痛，由救護車送永康奇美醫院救治，另2台自小客車撞擊後，駕駛人均無受傷，4人酒測值為0，全案由國道警察第四大隊調查處理中。

台南市消防局119報案台於8日上午8時31分許據報，國道北上1號300公里處，下營系統閘道口車禍救護，馬上出動麻豆、下營消防分隊出動救援，麻豆分隊長廖鼎鈞率員火速馳抵，發現係一起為連環車禍，一部自小客車在內車道疑似自撞道路防撞工程車，造成小客車車頭毀損，1名年約40歲的女駕駛人意識清楚，胸部撞擊疼痛，由下營分隊護車後送永康奇美醫院救治。另有2部自小客車疑閃避不及撞擊後，2名駕駛人均無受傷，不願送醫檢查，車輛部分毀損。

國道公路警察局第四公路警察大隊指出，有關8日「國道一號北向300.1公里4車交通事故」案，警方查處指出，8日上午8時24分許，在國道一號北向300.1公里（下營系統交流道路段）處，由該名女駕駛所開之自小客車，疑似未注意車前狀況碰撞前方進行內側移動式施工緩撞車，並造成一部自小客貨車及一部自小客車輕微擦撞肇事。該起事故造成該名女駕駛人胸悶（無明顯外傷、意識清楚）送永康奇美醫院，四名駕駛酒測值均為0，真正肇事原因及相關責任正由警方調查處理中。

國道警察第四大隊指出，未注意車前狀態為國道十大肇事因素第2位，國道轄線2021年1至9月份，因未注意車前狀態肇事共4778件，四大隊呼籲用路人，開車務必要注意前方動態並保持安全距離，駕車請注意自身精神狀況、勿疲勞駕駛，以免一時疏忽或分心，造成自身及其他用路人之危害。