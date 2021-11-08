老婆被罵「育兒輕鬆還不要？」尪痛批：整天吵要工作…1篇文掀眾怒

▲人妻想把孩子送幼兒園，自己出去工作，卻遭老公辱罵。（示意圖／取自免費圖庫xframe）



記者黃可昀／綜合報導

一名人夫抱怨，小孩一個2歲多、一個快滿1歲，近期老婆突然說要把小孩送到幼兒園托嬰，他聽了極力反對，「幼稚園就只是去吃西米露去睡覺的，浪費錢去那個幹嘛？又不肯給我媽帶孫！」還抱怨老婆一直吵著要出門工作，覺得老婆根本是被寵壞。結果文章一出遭到大量網友砲轟，幾乎一面倒都在抨擊原PO。

人夫在臉書「靠北幼稚園」匿名表示，兩個小孩現在都是1、2歲的幼童階段，即使送去幼稚園也沒在上課，等於是請在請保母，在他眼裡就是「浪費錢」，而且媽媽平時閒著沒事可以幫帶小孩，老婆卻不願意，「老婆在家帶還得強制小孩午睡，吵著要出去工作！」

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▲人夫這篇文被網友罵爆了。（圖／翻攝自靠北幼稚園）



原PO認為，老婆要是現在出去工作「一定是領最低薪資的」，於是要求老婆「除非妳有辦法賺超過兩個小孩的學費再來說要去工作」，最看不慣的還是老婆不願意讓媽媽帶小孩，明明就有現成的免費保母卻不要，「這種老婆你們遇過嗎？給她輕鬆還不要！」還抱怨老婆常常為了小事對公婆板一張臉，像是孩子起尿布疹這類事件，「不會做人，不爽就表現在臉上，又不肯給我媽帶孫！」

網友看完整篇貼文都目瞪口呆，直呼簡直奇文共賞，「反串？把所有可以激怒孩子的媽的話全用出來也不容易」、「都是你老婆的錯，你跟你媽的想法才對，那你跟你媽結婚就好呀！這是什麼媽寶男人！？」、「你老婆真的很可憐！要是我老公敢這樣，老娘馬上離婚我告訴你」、「你這是要把老婆和老師都得罪了吧，你每一句話都想讓我揍你耶」、「是不是在反串？怎麼有辦法每句話都讓我覺得火大…」。