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養生館藏色色交易...小姐「剛上下弄出來」！他秒揭身分　全場傻了

▲▼按摩。（圖／pixabay）

▲阿桃被依法判4月徒刑，緩刑2年。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

記者林昱萱／桃園報導

一名女子「阿桃」（化名）是一間養生館負責人，但她卻媒介、容留小姐在該處為不特定男客進行性交易，並從中抽取傭金。對此，桃園地院審理後，依法判其4月徒刑、緩刑2年，同時須向國庫繳納5萬元。

判決指出，阿桃在該養生館負責現場櫃台接待、分配按摩小姐、收取服務費用等事宜，但她卻基於意圖使成年女子與他人為猥褻行為，而容留、媒介以營利之犯意，在店內讓按摩小姐為不特定男客進行按摩、半套性交易服務，而消費方式為每50分鐘收費新台幣1000元，其中由服務員分得600元、其餘400元則歸養身館所有。

直到某次，一名員警喬裝成男客前往該處假意消費，由阿桃接待並引領其到2樓房內等候，之後就派遣按摩小姐「花花」（化名）前往該包廂進行服務，等到花花用手觸摸警方生殖器至其射精後，警方當場表明警察身分，並通知在外埋伏的員警進入店內臨檢，同時也查獲現場仍有一對小姐、男客正在進行性交易。

對此，法官認為，阿桃不思正途謀生，假借經營養生館，卻行妨害風化之實，為圖私利而容留、媒介女子與男客為猥褻行為而從中營利，敗壞社會風氣，實值非難，惟念其犯後坦承犯行，態度尚可，兼衡其智識程度、從事服務業、家庭經濟狀況等一切情狀後，依犯圖利容留猥褻罪，共二罪，各處有期徒刑3月，合併應執行有期徒刑4月，如易科罰金得以新台幣1千元折算一日，並給予緩刑2年，且須於判決確定起6個月內向公庫支付5萬元。

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