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冷空氣襲台！北台溫度暴跌「不到20度」　專家曝梅雨季恐延後

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▲今北部、東半部為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今天是勞動節連假第二天，受到東北季風增強影響，北部、東半部為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣，北台灣溫度明顯轉涼，白天高溫僅19-21度。明日冷空氣減弱，天氣好轉，白天高溫也會回升。另外，今年梅雨開始的時間可能會延後到5月下旬以後。

天氣職人吳聖宇在臉書粉專天氣風險的貼文中表示，今東北季風增強，北部、東半部為多雲或陰有局部短暫陣雨天氣，不過整體來看降雨量並不大，比較容易降雨的區域偏向迎風面的地形上，大部分地方以多雲或陰為主。中部、南部維持多雲到晴的天氣，僅山區有零星局部短暫陣雨機會。

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因為東北季風帶來較涼空氣的關係，北台灣溫度明顯轉涼，白天高溫僅19-21度，花東地區高溫也只有24-27度，中部、南部不受影響，高溫仍可到29-31度以上。

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

▲▼未來一周天氣趨勢。（圖／氣象局）

明日東北季風減弱，迎風面地區的天氣也跟著好轉，大致為多雲天氣，中南部地區也是多雲到晴，山區午後有局部短暫陣雨機會。北台灣溫度回升，白天高溫將回升到23-25度，花東地區25-28度，中南部可能超過30度。

周二到周六水氣少，各地大致都是多雲到晴的天氣，東北部、東部有零星地形降雨，中北部山區午後有局部短暫陣雨。溫度偏高，各地高溫都將來到30度以上，甚至來到32-34度以上。

下一波鋒面預估將在周日(5/7)影響台灣，不過看起來水氣仍然不多，主要受影響的區域仍以北部、東半部為主，有出現短暫陣雨機會，中部、南部受影響程度有限。

另外，時序進入5月份的梅雨季節，但是短時間內仍然沒有典型顯著梅雨要建立的跡象，今年梅雨開始的時間可能會延後到5月下旬以後，詳細的時間點還要持續留意，在梅雨開始前降雨可能都很有限。

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