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社會 社會焦點 保障人權

銀樓老闆和小三生子　妻搬光珠寶！北市房子轉給2兒還告贏

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲蔡男和陳女發生婚外情。（示意圖／翻攝Pakutaso免費圖庫）

記者陳俊宏／綜合報導

一名已婚蔡姓銀樓珠寶老闆，和越南籍陳姓小三外遇還產下一子。正宮得知後，氣得帶兩名兒子到銀樓拿走珠寶銀飾，還將北市房子轉登記在兩兒名下，並提告求償100萬元。法官判蔡男和陳女得賠償55萬元。

判決指出，蔡男和妻子結婚30多年，育有兩名兒子。他2017年與來購買金飾的陳女發生婚外情，在2018年11月產下一子，並每月給對方5萬元生活費。

蔡妻控訴，她直到2020年6月才知道丈夫外遇，造成她身心極大痛苦及不可回復創傷，因此向丈夫和陳女求償100萬元。陳女辯稱，她2017年認識蔡男時，不知道對方婚姻狀況，並非故意或過失侵害蔡妻配偶權。

▼蔡男的房子被妻子轉登記給兩兒。（圖／翻攝Pixabay免費圖庫）

▲▼房子,買房,豪宅,走廊。（圖／Pixabay）

蔡男表示，妻子得知他與陳女交往後，2020年6月即會同兩名兒子，到珠寶行將所有珠寶、黃金及金飾搶奪一空；更將他所購買的房屋出售，及移轉登記在兩名兒子名下。

關於通姦部分，士林地院法官認為，被告通姦、相姦產子，顯已共同故意不法侵害原告基於配偶關係身分法益，且其情節核屬重大，審酌兩造身分、地位、經濟能力，及原告所受精神痛苦，判蔡男、陳女得賠償精神慰撫金55萬元。而二審高院則維持一審判決，全案確定。

至於蔡男的房屋被轉登記一案，他打官司控訴，買房借名登記給妻子，沒想到妻子竟以贈與為原因，轉登記給兩兒，他事後已終止和妻子的借名登記契約，要求返回房產，但被法官駁回。全案可上訴。

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