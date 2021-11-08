檢舉達人「抓1動作」月賺50萬　 YouTuber實測10分鐘1單

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檢舉達人「抓1動作」月賺50萬　 谷阿莫實測10分鐘1單

記者黃翊婷／綜合報導

苗栗「職業檢舉人」一年可賺195.9萬元，創下最高單人獎金紀錄，掀起網友熱議。Youtuber谷阿莫親自測試究竟靠檢舉可以賺進多少錢，沒想到大約10分鐘就能抓到一名違規者，若以一天工作8小時來計算，估計一個月最多能獲得50萬元的檢舉獎金。

▲騎車亂丟菸蒂，如被檢舉達人拍下檢舉，最高可罰1200元。（圖／苗栗縣環保局提供）

▲谷阿莫實測後發現，亂丟菸蒂是最好抓的違規行為。（圖／苗栗縣環保局提供）

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為了實測檢舉達人的一天，谷阿莫先前往中壢休息站，想從較簡單的隨地吐痰、吐檳榔汁或是亂丟菸蒂下手，結果發現的確有不少民眾會亂丟菸蒂，但因為休息站車子多，想要成功拍到違規畫面以及車牌必須靠得很近，風險較高，於是他決定轉戰西門町，並讓違規者自行填寫姓名、電話等資料。

令人意外的是，大多數違規者得知被抓包亂丟菸蒂，竟然還願意留下資料，讓谷阿莫忍不住開玩笑說，「西門町抓不完耶，各位，歡迎來西門町取錢」。接著，谷阿莫等人再度前往其他地方，並將目標轉移到遛狗未清理狗大便，沒想到卻比亂丟菸蒂還難抓。

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,行人,寵物,狗,散步,遛狗,毛小孩。（圖／記者李毓康攝）

▲大多數飼主遛狗還是會隨手清理狗大便。（資料照／記者李毓康攝，非違規民眾）

最後，谷阿莫總結，經過一整天的實測，亂丟菸蒂是最好抓的違規行為，平均10分鐘就能完成一單，而亂丟菸蒂罰款為1200元，檢舉人可以拿到30％的獎金，相當於一單可以賺進360元，若一天工作8小時且連續上工一個月，估計一個月可以賺進50萬元，「整體來講，我覺得算是蠻（滿）容易的」、「檢舉別人亂丟菸蒂這件事，應該還不錯賺」。

網友們看完實測影片，紛紛留言表示，「看完這集心得是『不要惹環保局稽查員』」、「好敢喔阿莫，不過幸好有叫大軍一起，不然真的會被人打耶」、「這告訴我們，當檢舉達人之前要先健身，才能讓別人心平氣和避免衝突」。

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