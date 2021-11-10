「貨車逆向超車」險收孕婦一家！人夫怒了：不姑息　1點更嚇人

▲貨車高速逆向，讓原PO一家差點出意外。（圖／翻攝自爆料公社）

網搜小組／鄺郁庭報導

「早上差點全家一起被送走，車上還有孕婦跟小孩！」一位人夫在臉書《爆料公社》貼出一段行車紀錄器影片，指控一台貨車高速逆向超車，差點害慘一家人，讓他決定「不姑息」要檢舉。影片一出，嚇壞不少網友，也痛罵貨車駕駛「有夠垃圾的！」還發現更恐怖的一點，那就是原PO的行車紀錄器。

這位人夫貼出行車紀錄器影片求助「請問有大神能幫忙還原車牌號碼嗎？」原來是因為他9日上午開車出門時，經過台南西港大橋旁的堤防道路時，明明就只有順、對向兩個車道，卻有一台藍色貨車在路口硬要高速逆向超車，嚇得原PO趕緊將整台車靠右邊路肩閃避。

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人夫忍不住將該片段擷取下來，「差點全家一起被送走，車上還有孕婦跟小孩，決定不姑息這種行為，可是車牌看不清楚有辦法檢舉嗎？」文末還驚魂未定地hashta「#原廠送的行車紀錄器畫質真的嚇死人。」並補充那一台是原廠送的，他也是第一次拆下來看，不知道畫質這麼糟。

▲貨車超車時，跟原PO的車身距離超近。（圖／翻攝自爆料公社）

影片一出，許多人不禁開罵，「這種逆向的真的很垃圾」、「想害死別人」、「阿娘威」、「現在超車的都這樣，都得閃他，可能都很趕的樣子」、「這種超法真的很可惡餒」、「哇靠！看著手機都會嚇尿了」、「垃圾駕駛」、「是目小還是目幹？沒看到對向有車還硬超！」

還有網友也認同原PO的行車紀錄器真的太恐怖，「這解析度沒辦法實際幫到你，你應該換好一點的鏡頭來拍，不然被A到，你又找不到車牌，會很吃虧」、「真心建議，紀錄器換一個吧！別真正要需要的時候，只是裝心酸的。」

有許多網友則是試圖幫忙把影片定格檢視，但因為畫面真的太模糊，仍無法確定逆向貨車牌號。就有人建議，「先去報警啦，警察可以調沿途的監視器畫面」、「如果該條路有設置監視器應該就能對照」、「報警，有詳細的時間 去調附近監視器 抓的到車，但是沒有事故發生，就要看承辦員警的處理了。」