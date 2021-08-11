林可彤：脫離炸屎地獄直奔天堂！大推日本神級尿布「滿意白金」

▲優雅名模林可彤認為沒有完美媽咪 ，但可以靠聰明對策來協助育兒生活。（圖／林可彤提供，下同）

消費中心／綜合報導

許多新手媽咪知道自己即將升格為人母之後，原本的少女心態一夕之間轉變，除了滿滿驚喜也不免感到焦慮，擔心自己是否有能力迎接寶寶來到這個世界，陪伴孩子一起舒服、快樂地成長；即使已做足了功課，卻仍擔心還有不足之處，甚至想在家庭、事業與生活等眾多事情中追求完美平衡，反而壓力過載。近期升格雙寶媽的優雅名模林可彤以過來人的經驗分享，別一昧追求成為滿分媽咪，應該放寬心享受當媽媽的喜悅，多運用身邊的A+神隊友。

▲林可彤推薦自己的育兒A+神隊友正是日本製的滿意寶寶極上の呵護尿布。

沒有完美媽媽 聰明對策找回生活平衡

林可彤近期升格雙寶媽，替3歲兒迎來一位新玩伴，重返照護新生兒的階段令她格外有感，林可彤說：「過去我和大部分的媽咪一樣，被育兒生活壓得喘不過氣，每天生活被照顧小孩的瑣事填滿，內心又放不下工作、想趕快恢復身材，壓力真的很大，因此很難仔細體會當媽媽的美好。但其實當媽媽不要那麼緊繃，沒有所謂的完美媽媽，只要選對好工具就能找回生活的平衡」。

林可彤大方推薦更直呼可惜第一胎錯過了這麼棒的「育兒A+神隊友」－滿意寶寶極上の呵護，來自月子中心專業護理人員的推薦，非常柔軟而且透氣，寶寶用了舒適開心每天都可以安安穩穩的睡覺，而且也都沒遇到炸屎漏尿的問題，讓媽咪們不必反覆陷入洗床單、洗衣服的「炸屎地獄」，寶寶出生的前兩年都反覆在尿布人生當中度過，用對工具才能避免崩潰的炸屎突發事件，輕鬆找回屬於自己的生活tempo，寶寶舒適開心，媽媽就開心。

滿意寶寶化身A+神隊友 脫離炸屎地獄輕鬆育兒

由於新生兒的肌膚是最敏感也最脆弱的，於日本生產的滿意寶寶極上の呵護全新升級，在接觸寶寶肌膚的部分使用舒適透氣的天然有機棉材質，不必擔心寶寶會紅屁屁，6大無添加的安心材質更是市面上唯一獲得世界標準安心材質認證的尿布，有專業機構把關使用起來更安心。

不論是新生兒的踢踢腿或隨著寶寶長大翻身、好動，常常一個move就漏尿炸屎，可見只有腰部膠帶彈性是不夠的！滿意寶寶極上の呵護以360度超彈腰腿圍，不管是吃飽或消化完都可柔軟貼合肚肚，後腰圍整圈都有彈性，可以完整包覆不外漏，還有即使小腿踢踢也可完美貼合的寬版腿圍，讓寶寶舒服自然不易哭鬧，爸媽也能輕鬆育兒！

▲林可彤大讚滿意寶寶極上の呵護尿布， 360度超彈腰腿圍讓寶寶很舒服。

最了解媽媽好不容易哄睡寶寶，卻在半夜睡眼惺忪時發現寶貝漏尿的震撼感，林可彤分享過去他是哄大寶哄到深夜還怕吵醒另一半，這次生二寶反而是要餐餐吵他起床喝奶，好想知道他到底有多舒服～如今有了一用就愛上的「日本神級尿布」滿意寶寶極上の呵護，管他孩子的爸是不是好隊友都沒關係，從此能從容面對育兒生活，陪孩子一同快樂成長，不僅讓寶寶舒服開心，爸媽更放心，也能把更多時間留給自己和家人，體驗生活中的美好時光。

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