雙11搶一日爆品！Toshiba隨身碟只要11元　SK-II青春露3千元有找

▲網購平台推薦11/8一日必搶夯品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節火熱開打中，電商平台狂推折扣下殺、加碼活動拼場炒熱買氣，雖然壓軸正檔還沒到，但近期也有不少好康促銷，像是天天精選商品的限時優惠，已經讓很多小資族先搶一波便宜，以下就整理8大平台精選的22件夯品，包括11元Toshiba隨身碟、比百貨周年慶更殺的SK-II青春露與雅詩蘭黛小棕瓶、平均一支0.65元的3M細滑牙線棒，都是雙11才有的限定價，今天買最划算！

東森購物網

雙11主打品Dyson 新一代Supersonic HD03吹風機，瑰麗紅精美禮盒特價12,600元

SK-II青春露230ml，原價6,250元，最低價2,763元

華陀扶元堂 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲4盒（6瓶/盒），原價3520元，特價1,111元；11/9～11/14期間，品牌日嚴選熱銷商品加碼滿額抽AirPods Pro

東風BT21抗菌濕紙巾，原價1,490元，特價611元

▲比百貨周年慶更殺的SK-II青春露230ml，最低價不到3,000元。（圖／東森購物網提供）

▲BT21限定款抗菌濕紙巾。（圖／東森購物網提供）

PChome 24h購物

Razer黑寡婦蜘幻彩版鍵盤V3，原價4,390元，11/8～11/11特價2,690元，加碼10%P幣回饋

HyperX Cloud Alpha電競耳機（消光黑），原價3,290元，11/1～11/21特殺優惠1,111元

雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml，原價7,900元，11/8～11/15下殺37折，特價2,880元

momo購物網

湛盧咖啡經典獨家綜合風味手沖精品濾掛式咖啡40入2盒組，原價2,400元，11/8～11/13優惠價1,111元，獨家加碼送雙層玻璃杯+門市甜點招待券，全館消費滿1,111元再抽10,000紅利金。

▲湛盧手沖精品濾掛式咖啡在雙11推出大組數特惠價。（圖／momo購物網提供）

Yahoo奇摩購物中心

ASUS全館1折起，11/8筆電桌機消費滿2萬2再送1111超贈點；ASUS X415MA 14吋筆電，原價14,900元，獨家特價11,900元

CLINIQUE倩碧全館9折，滿2000再折200；水磁場買1送1狂歡組（50ml送50ml正貨），原價3,300元，特價1,650元

德國BRITA Mypure Pro X6 超微濾專業級淨水系統（含安裝費用），原價28,570元，特價6.2折，17,850元；下單送Siroca電火鍋，11/9一日限定加碼送24cm Tefal法國特福鍋

蝦皮購物

PHILIPS熱穿透氣旋數位大白健康氣炸鍋6.2L，原價8,990元，特價6,990元

老媽拌麵 麻辣/酸辣/胡椒麻醬/蔥油開洋（8入），原價456元，特價299元

3M細滑牙線棒散裝超值分享包 1500支入，原價2,099元，特價988元

樂天市場

滿意寶寶 極上の呵護4包箱購，原價2,156元，下殺67折特價1,859元，上午10點開賣，售完為止，領券再折111元，持樂天信用卡付款再賺11%回饋，等於最低1,374元

倩碧水磁場100H活水保濕凝膠125ml，原價2,700元，特價1,590元，中午12點開賣，售完為止，領券再折111元，使用樂天信用卡付款再賺11%回饋，換算1,325元即可購入

LG 12公斤直立式變頻洗衣機，原價18,900元，特價9,450元，晚間7點開賣，售完為止，搭配優惠券折300元與樂天信用卡11%點數回饋，現省10,751元

▲「滿意寶寶 極上の呵護」4包箱購一次買起來，限時特殺再搭優惠券、點數回饋，爸媽可以省更多。（圖／樂天市場提供）

博客來

Toshiba Hayabusa 16GB USB2.0隨身碟白色款，原定價188元，限定特價11元， 上午11:00開賣，售完為止

微熱山丘蜂蜜脆蛋糕，原定價120元， 11/7～11/14期間限定特價2件198元

康寧Snapware 316不鏽鋼超真空彈跳保溫瓶560ml，原定價1,180元，11/7～11/8期間限定2件688元

生活市集

Dyson吸塵器熱賣款SV18 Digital Slim入門版，原價每組18,900 元，現正特價一組11,900元

Panasonic 11L節能用除濕機一日限定價8,469元