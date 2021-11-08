　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

雙11搶一日爆品！Toshiba隨身碟只要11元　SK-II青春露3千元有找

網購雙11電商11/8一日爆品推薦（圖／網購業者提供）

▲網購平台推薦11/8一日必搶夯品。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

雙11購物節火熱開打中，電商平台狂推折扣下殺、加碼活動拼場炒熱買氣，雖然壓軸正檔還沒到，但近期也有不少好康促銷，像是天天精選商品的限時優惠，已經讓很多小資族先搶一波便宜，以下就整理8大平台精選的22件夯品，包括11元Toshiba隨身碟、比百貨周年慶更殺的SK-II青春露與雅詩蘭黛小棕瓶、平均一支0.65元的3M細滑牙線棒，都是雙11才有的限定價，今天買最划算！

東森購物網
雙11主打品Dyson 新一代Supersonic HD03吹風機，瑰麗紅精美禮盒特價12,600元
SK-II青春露230ml，原價6,250元，最低價2,763元
華陀扶元堂 龜鹿雙寶葡萄糖胺飲4盒（6瓶/盒），原價3520元，特價1,111元；11/9～11/14期間，品牌日嚴選熱銷商品加碼滿額抽AirPods Pro
東風BT21抗菌濕紙巾，原價1,490元，特價611元

網購雙11電商11/8一日爆品推薦（圖／網購業者提供）

▲比百貨周年慶更殺的SK-II青春露230ml，最低價不到3,000元。（圖／東森購物網提供）

網購雙11電商11/8一日爆品推薦（圖／網購業者提供）

▲BT21限定款抗菌濕紙巾。（圖／東森購物網提供）

PChome 24h購物
Razer黑寡婦蜘幻彩版鍵盤V3，原價4,390元，11/8～11/11特價2,690元，加碼10%P幣回饋
HyperX Cloud Alpha電競耳機（消光黑），原價3,290元，11/1～11/21特殺優惠1,111元
雅詩蘭黛特潤超導全方位修護露100ml，原價7,900元，11/8～11/15下殺37折，特價2,880元

momo購物網
湛盧咖啡經典獨家綜合風味手沖精品濾掛式咖啡40入2盒組，原價2,400元，11/8～11/13優惠價1,111元，獨家加碼送雙層玻璃杯+門市甜點招待券，全館消費滿1,111元再抽10,000紅利金。

網購雙11電商11/8一日爆品推薦（圖／網購業者提供）

▲湛盧手沖精品濾掛式咖啡在雙11推出大組數特惠價。（圖／momo購物網提供）

Yahoo奇摩購物中心
ASUS全館1折起，11/8筆電桌機消費滿2萬2再送1111超贈點；ASUS X415MA 14吋筆電，原價14,900元，獨家特價11,900元
CLINIQUE倩碧全館9折，滿2000再折200；水磁場買1送1狂歡組（50ml送50ml正貨），原價3,300元，特價1,650元
德國BRITA Mypure Pro X6 超微濾專業級淨水系統（含安裝費用），原價28,570元，特價6.2折，17,850元；下單送Siroca電火鍋，11/9一日限定加碼送24cm Tefal法國特福鍋

蝦皮購物
PHILIPS熱穿透氣旋數位大白健康氣炸鍋6.2L，原價8,990元，特價6,990元
老媽拌麵 麻辣/酸辣/胡椒麻醬/蔥油開洋（8入），原價456元，特價299元
3M細滑牙線棒散裝超值分享包 1500支入，原價2,099元，特價988元

樂天市場
滿意寶寶 極上の呵護4包箱購，原價2,156元，下殺67折特價1,859元，上午10點開賣，售完為止，領券再折111元，持樂天信用卡付款再賺11%回饋，等於最低1,374元
倩碧水磁場100H活水保濕凝膠125ml，原價2,700元，特價1,590元，中午12點開賣，售完為止，領券再折111元，使用樂天信用卡付款再賺11%回饋，換算1,325元即可購入
LG 12公斤直立式變頻洗衣機，原價18,900元，特價9,450元，晚間7點開賣，售完為止，搭配優惠券折300元與樂天信用卡11%點數回饋，現省10,751元

網購雙11電商11/8一日爆品推薦（圖／網購業者提供）

▲「滿意寶寶 極上の呵護」4包箱購一次買起來，限時特殺再搭優惠券、點數回饋，爸媽可以省更多。（圖／樂天市場提供）

博客來
Toshiba Hayabusa 16GB USB2.0隨身碟白色款，原定價188元，限定特價11元， 上午11:00開賣，售完為止
微熱山丘蜂蜜脆蛋糕，原定價120元， 11/7～11/14期間限定特價2件198元
康寧Snapware 316不鏽鋼超真空彈跳保溫瓶560ml，原定價1,180元，11/7～11/8期間限定2件688元

生活市集
Dyson吸塵器熱賣款SV18 Digital Slim入門版，原價每組18,900 元，現正特價一組11,900元
Panasonic 11L節能用除濕機一日限定價8,469元

►在家吃鍋，非它不可！

ET快訊
日本列車再傳事故！　男在新幹線車廂縱火
「雙11」大陸多名富豪資產被拍賣！　傳奇女首富敗光800億
政府買即期AZ！鄉民嗆他「別刪文」：這迴力鏢太狠
今氣溫溜滑梯！入夜探15度　6縣市大雨特報
趕不及禁行時段下山！物流車失控釀5傷　貨車駕駛昏迷指數4
快訊／國道1號「4車連撞」！　女駕駛急送醫
GODIVA甜甜圈賣6天喊卡！　網看原因傻眼：還沒開始就結束
銀樓老闆和小三生子　妻搬光珠寶還告贏
萬人疫苗混打研究出爐　「這組合」保護力最強
男星年薪2000「親人離世+失業」　反轉現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

悠遊卡「美貌」升級開外掛！針織女王潘怡良「注入時尚靈魂」嗶卡通關秀出超帥態度

雙11搶一日爆品！Toshiba隨身碟只要11元　SK-II青春露3千元有找

雙11就是囤貨好時機！電商平台衛生紙、洗衣精優惠盡出

阿米們快筆記！超商開賣4款「BTS祝福語巧克力」　還有限量組合

咖啡買1送1 ！4大超商「第二波紙本五倍券」開領了　流程、優惠一次看

北投好市多跳電！無法結帳、出入場　業者說明情況

吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨

肯德基下殺1折！摩斯、麥當勞買1送1　速食店雙11優惠一次看

濕衣服「3小時沒晾照樣香」Paul＆咪咪實測消臭洗衣精「結果超意外」！驚呼雙11折扣必囤貨

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

正妹吃火鍋「億萬CEO一見鍾情」！ 僅17天就嫁豪門結婚5年被寵成公主

BTS歌幾乎放整首！趙婷羞認「喜歡JIMIN」　台詞偷藏「冰與火哏」..基特哈靈頓：Sxxt！

米可白天天視訊前夫「記者問號XDD」　2人關係超緊密...她笑：這樣很奇怪嗎

中古商收購完轎車稱「買太貴」！　提告要求重議價...車主怒：欺負人

歐陽妮妮爆熱戀張書豪2年　「PO躺床照」被抓包在男方房間！

悠遊卡「美貌」升級開外掛！針織女王潘怡良「注入時尚靈魂」嗶卡通關秀出超帥態度

雙11搶一日爆品！Toshiba隨身碟只要11元　SK-II青春露3千元有找

雙11就是囤貨好時機！電商平台衛生紙、洗衣精優惠盡出

阿米們快筆記！超商開賣4款「BTS祝福語巧克力」　還有限量組合

咖啡買1送1 ！4大超商「第二波紙本五倍券」開領了　流程、優惠一次看

北投好市多跳電！無法結帳、出入場　業者說明情況

吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨

肯德基下殺1折！摩斯、麥當勞買1送1　速食店雙11優惠一次看

濕衣服「3小時沒晾照樣香」Paul＆咪咪實測消臭洗衣精「結果超意外」！驚呼雙11折扣必囤貨

台積電薪水只排業界第7！半導體薪資10強揭密　第一名換算日薪高達萬元

氣溫驟跌10度當「心」出問題！有「13種症狀」超危險快就醫

日經：日本政府擬修法補貼台積電熊本廠　最快12月提交議會

「朱立倫公投案態度縮回去」　蘇貞昌：踩到痛腳哇哇叫的正常倫

日本列車再傳事故！69歲男九州新幹線上縱火　遭警壓制逮捕

樂天桃猿全年第一淘汰　味全最快11日拿狀元籤

龐貝城4坪奴隸宅「到台灣變20坪」！神人算法太到位　社畜全看哭了

悠遊卡「美貌」升級開外掛！針織女王潘怡良「注入時尚靈魂」嗶卡通關秀出超帥態度

全球半導體業唯一獲獎　台積電獲英國查爾斯王子Terra Carta Seal首屆獎項

老公外送遭追撞！客人「蛤」一聲她嘆人情冷暖　意外引爆論戰

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

消費熱門新聞

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「第二波紙本五倍券」領券優惠

北投好市多跳電無法入場！　業者回應了

咖啡買1送1！國家級邊緣人限定優惠

吳淡如客串《天之驕女》五千條褲秒斷貨

網最愛TOP5今日下單比雙11更划算

幫寶適年度最大優惠雙11開搶！momo購物、PChome折扣超殺

雙11秒殺必買清單！

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

超商開賣限量4款「BTS祝福語巧克力」

濕衣服「3小時沒晾照樣香」

五月花超猛厚棒雙11最優惠

全聯限時3週衛生紙、泡麵買1送1

雙11搶一日爆品　Toshiba隨身碟只要11元

更多熱門

相關新聞

大陸多名富豪資產被拍賣　傳奇女首富3年花光800億

大陸多名富豪資產被拍賣　傳奇女首富3年花光800億

起源於大陸阿里巴巴旗下淘寶商城促銷日的「雙11」活動，已成電商、網購一年一度的消費盛宴。不過，大陸多名首富被發現在今年「雙11」時，資產在網路上公開拍賣，包括周曉光、何巧女、陳建銘、劉紹喜、闕文彬等人。

五月花超猛厚棒雙11最優惠

五月花超猛厚棒雙11最優惠

雙11入手「質感小家電」最實用

雙11入手「質感小家電」最實用

老謝：中國正式明確禁止雙11　購物狂熱也規範！

老謝：中國正式明確禁止雙11　購物狂熱也規範！

「雙11」這樣刷最划算！　這5家銀行回饋方案超過10%

「雙11」這樣刷最划算！　這5家銀行回饋方案超過10%

關鍵字：

雙111111網購

讀者迴響

熱門新聞

白家綺緊急動手術3小時！

唐綺陽警告年底兩個月：星象不是吃素的

幫女兒洗書包「翻出保險套」！單親爸崩潰

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

打BNT後　醫生點名1行為：在玩命

AV女優解鎖「第一次」　鄧佳華好興奮

快訊／仰德大道嚴重車禍！4車連環撞5傷

詹惟中錄影突吼「要幹架是不是」

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

蘋果有線耳機竟有這些「神功能」！網友：貴十幾倍買藍牙，我幹嘛？

銀行高階女經理「打AZ疫苗5天」變植物人　家屬怒控：被當垃圾踢

即／鄧佳華要去拍AV了！男優藝名曝光

馬斯克「不是你想的那樣」　老員工曝私下面目

高雄25歲女遭攔查哭了！警聞「味道超重」喝斥：不乖

前台大醫：BNT不急著4週就打！曝「2劑最佳間隔時間」

更多

最夯影音

更多
25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕

25歲正妹騎車不開燈還滑手機！　警攔查「妳在哭喔」結果竟是酒駕
美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

美女老婆挑戰「長髮控老公」極限 他一見超短髮愣：小姐妳上錯車了

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

重機壓車過彎「無視警鳴笛」遭罰！　噴3.8萬+扣照不服上訴...法官撤銷

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

孕婦羊水破弄髒Uber椅墊賠1萬多　估價單見「板金修理費」家屬氣炸

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面