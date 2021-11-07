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菜刀砍男友辯保命「他要悶死我」　恍惚女殺人未遂收押

▲▼中山區1對情侶因談分手爆口角，女友當場持刀砍殺男友。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲葉姓男子遭余姓女友持刀砍殺後，奪刀逃出租屋處，在走廊樓梯留下大量血跡。（資料照／記者邱中岳翻攝）

突發中心／台北報導

台北市中山區5日發生情侶爭執引爆殺機案件，余姓女子疑因不滿被分手，持小菜刀砍殺葉姓男子多刀，警方獲報前往現場，將血流如注的葉男送醫救回，精神恍惚的余女則辯稱，差點被葉男餵毒、枕頭悶鼻送命，她為自保才犯案，余女7日已被台北地院依殺人未遂罪嫌裁定收押，全案起因正由檢警調查釐清。

警方調查，33歲的余姓女子目前無業，與同齡的葉姓男友租屋同虛在台北市中山北路一段，5日晚上9時許，2人發生爭吵，葉男大聲呼救，鄰居聽到趕緊報警，警方到場循著樓梯間的血腳印，找到手腳、背部多處中刀的葉男，立即將他送醫急救。

辦案人員在現場同時查獲毒品，懷疑余女因不滿葉男提出分手，談判時一言不合就拿起小菜刀行兇，但余女落網時情緒不穩、精神恍惚，先送醫施打鎮定劑，等她情緒稍微平復後，遭移送台北地檢署時，又在法警室前突然昏倒，再次被送醫治療。

據了解，余女坦承持刀砍殺葉男，但聲稱已和葉男談好分手，她已經準備要搬家了，卻在4日遭葉男餵食大量毒品，5日又遭葉男拿枕頭悶住口鼻，差點窒息，她為了自保，才在清醒後持刀行兇。

但葉男否認試圖加害余女，並稱余女先前是自己喝了過多毒咖啡包，引發身體不適，事發當天，他想勸阻余女繼續施用毒品，反遭砍殺，由於警方尚無法確認現場查獲毒品是誰持有，2人說詞又南轅北轍，檢察官先將余女依殺人未遂罪嫌，向法院聲請羈押獲准，同時持續釐清事發經過。

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