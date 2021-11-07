　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

當街撿5萬現金帶回家4天　他辯「等雨停再送警局」下場慘

記者張君豪／台北報導

10月21日台北市大安區一詹姓民眾騎乘腳踏車，行經溫州街52巷、羅斯福路三段283巷口時，他口袋內以信封裝著的新臺幣5萬元現金掉落在路旁，當下詹姓男子並未發現，直至回到家後才驚覺現金不見，心中著急萬分前往大安分局羅斯褔路派出所求助。

▲古姓男子在巷弄人行道拾撿他人遺失的5萬元現金帶回家中，遭警方依觸犯侵占遺失物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲古姓男子在巷弄人行道拾撿他人遺失的5萬元現金帶回家中，遭警方依觸犯侵占遺失物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

當時派出所內警員王成君、賴冠宇根據詹姓民眾描述，緊急調閱CCTV及附近店家監視器，發現詹民遺失之現金紙袋，遭一步行男子拾走，警方擴大調閱監視器後，得知拾得人為古姓男子且掌握其住處，警方依規定依侵占遺失物罪嫌，通知股姓男子到案說明。

▲古姓男子在巷弄人行道拾撿他人遺失的5萬元現金帶回家中，遭警方依觸犯侵占遺失物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

▲古姓男子在巷弄人行道拾撿他人遺失的5萬元現金帶回家中，遭警方依觸犯侵占遺失物罪嫌函送法辦。（圖／記者張君豪翻攝）

古姓男子接獲通知後，雖將現金5萬元歸還。向警方辯稱因撿到現金當天下大雨，想說等到雨停在把現金拿去警局報案，但警方認為古男拾得他人遺失現金已達4天，侵占他人遺失物行為明顯，警方訊後依觸犯侵占遺失物罪嫌將他函送法辦。

大安警方呼籲，民眾如果拾獲遺失物，應依據民法第803條第1項規定「拾得遺失物者應從速通知遺失人、所有人、其他有受領權之人或報告警察、自治機關。」儘速通知警方招領，若私自占為己有的話，將可能涉有刑責，提醒民眾不可不慎。

【其他新聞】

推特驚見2交警下崗「口愛」　臂章號碼查出是他…警政署回應了

E奶網紅潘緣涉跨境運毒！ 操盤進8公斤大麻「只收虛擬幣」

獨／直擊「左撇子」又被抓了！網售大麻CBD製品 最重可判囚7年

ET快訊
王家梁交往「吐怨言」　聽完許維恩回答讓他動怒了
正妹罹怪病！　上空美背爬滿「密麻紅斑」
伍佰代言影片被慘酸：學生期末作業　高流回應了
買好市多炒麵「吃一口酸味噴發」！　內行喊正宗
劉雨柔顯赫家世曝光！馬來西亞2／3榴槤產自她家
誰是奶茶界霸主？內行激推「這家」超意外
家門被違停堵死！屋主「鷹架封印」制裁　網喊過癮加碼曝1招
麥當勞買1送1、肯德基下殺1折　優惠一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

轉彎互不讓道起衝突　外送員2度肉身擋車...駕駛「頂」回去挨告

通緝犯K歌遇臨檢抓狂飆罵　親友團助警「圍捕」喊：冷靜！

當街撿5萬現金帶回家4天　他辯「等雨停再送警局」下場慘

肖鼠、牛請迴避！今年車禍奪3命　彰化市茄苳路今晚舉辦路祭送煞

11月大男嬰從2米高摔落？母怒批：怎麼爬上去...查出保母沒登記

大腿被手掌緊貼！正妹客運上遭「狂摸20分鐘」　私處被碰崩潰錄影

一騙再騙！台東男連2次買遊戲點數　超商店員CALL警及時攔阻

快訊／高雄摩鐵雙屍案「2組神秘訪客」曝！他車上有150包毒咖啡

獨／銀行女主管KYC用「小畫家」偽客戶簽名　英業達等11公司受害

窄巷撞路燈「烏龜翻」　酒駕男向警求饒：你講得都對

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

5人小火鍋點2鍋「自助吧吃到飽」　被嗆白吃白喝氣炸公審：給我道歉

獅子山油罐車撞卡車...民眾瘋搶油　下秒突爆炸！至少91死、數百人傷

尷尬！金音獎播錯得獎影片　ØZI講完感言...頒錯了！

俄羅斯戰鬥民族出拳氣球秒分裂　開外掛手速是真是假？引網熱議

小春喊話借藍隊場地...給自己挖坑XD　《全明星》學弟妹可戀愛？「不要影響團隊」

轉彎互不讓道起衝突　外送員2度肉身擋車...駕駛「頂」回去挨告

通緝犯K歌遇臨檢抓狂飆罵　親友團助警「圍捕」喊：冷靜！

當街撿5萬現金帶回家4天　他辯「等雨停再送警局」下場慘

肖鼠、牛請迴避！今年車禍奪3命　彰化市茄苳路今晚舉辦路祭送煞

11月大男嬰從2米高摔落？母怒批：怎麼爬上去...查出保母沒登記

大腿被手掌緊貼！正妹客運上遭「狂摸20分鐘」　私處被碰崩潰錄影

一騙再騙！台東男連2次買遊戲點數　超商店員CALL警及時攔阻

快訊／高雄摩鐵雙屍案「2組神秘訪客」曝！他車上有150包毒咖啡

獨／銀行女主管KYC用「小畫家」偽客戶簽名　英業達等11公司受害

窄巷撞路燈「烏龜翻」　酒駕男向警求饒：你講得都對

伍鐸VS陳鴻文　台灣運彩開盤看好味全龍

最上位卻也最孤獨！《以吾之名》朴喜洵與李政宰都輸給了信任

限電危機暫解　陸國家電網：電力供需形勢「恢復常態」

嚇傻！Pixel 6傳「半夜撥幽靈電話」 語音助理出包一招可解

南投杉林溪楓紅了！還有「黃金林映湖水」美呆　奧萬大再等等

古林睿煬交鋒霸林爵　運彩看好統一勝樂天

高加索「蒜頭」喜歡小孩女生、還霸佔阿公心　可愛背後藏悲慘身世

開車提神法都假的！他家門前「無意識睡著」車頭撞爛：真的別鐵齒

轉彎互不讓道起衝突　外送員2度肉身擋車...駕駛「頂」回去挨告

12星座「想要成為你的人」的舉動　水瓶更搞威、雙魚小鹿快撞死

國道恐慌症發作遭10餘輛車輾斃　女友目擊「人瞬間消失」當場嚇哭

社會熱門新聞

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

情侶全裸陳屍摩鐵浴缸　警追「關鍵訪客」身分

新北男婚後嫖妓又約砲　「1年約戰8小三」下場曝

即／高雄摩鐵驚見雙屍！　20歲男女裸躺浴缸

刺警學霸觀落陰性格大變　學長曝：被女鬼纏住

即／高雄摩鐵雙屍案　「2組神秘訪客」曝

2歲男童遭埋屍樹林！狠父母認：巧拼套他頭

快訊／雲林「11月大男嬰」遭保母摔傷！命危搶救中

酒店女殺包養男「遺體塞石頭」　高大成研判兩理由

台北男遭女友猛砍！警跟著血腳印找人

嘉義東石民宅大火2死　老夫妻倒臥客廳亡

雲林11月男嬰「右大腦全是血」　醫：嚴重懷疑被施虐

溪湖重案不斷1日即破　民俗專家曝關鍵

酒店妹狠殺包養男！　一家人全認了：預謀殺害

更多熱門

相關新聞

通緝犯遇警瞎掰遭揭穿　大馬路玩命狂奔落跑

通緝犯遇警瞎掰遭揭穿　大馬路玩命狂奔落跑

台北市大安區辛亥路10月26日晚間發生一起詐欺通緝犯遭盤查時，冒用親人身分證謊言遭警員揭穿後，通緝犯直接玩命跨越辛亥路中央水泥分隔島直闖車流逃命「跑給警察追」所幸值勤警員奮力追趕將他壓制逮捕，驚險畫面曝光，警方喟嘆「真的在玩命！」

北市小姊姊街頭走失　母急報警尋回

北市小姊姊街頭走失　母急報警尋回

婦半夜奔ATM匯錢救存款　警霸氣嗆「這就是詐騙」

婦半夜奔ATM匯錢救存款　警霸氣嗆「這就是詐騙」

防城中城悲劇！北市信維大樓21日救火演習

防城中城悲劇！北市信維大樓21日救火演習

安毒藏磁鐵盒吸機車底部　警識破飛撲逮人

安毒藏磁鐵盒吸機車底部　警識破飛撲逮人

關鍵字：

大安警分局羅斯福路派出所拾得物5萬元

讀者迴響

熱門新聞

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！

身分證末2碼中這27組號碼2.7折住飯店

網紅高加索「蒜頭」突然倒下逝世

D奶妹母胎單身22年　男網揪出2關鍵：不會追

一家五口公審火鍋店挨轟　家屬回應了

免預約可打AZ、BNT　2種人隨到隨打

大媽佔ATM「領錢又存回」原因曝光

歐陽妮妮「手滑誤PO滾床照」！躺在張書豪床上

古娃娃高雄喝喜酒解放纖細四肢！

為什麼台中都投給顏清標？　苦苓：他不是壞人

學生問魚跑哪去了！老師「邏輯有問題？」被戰爆

5人被火鍋店嗆白吃白喝　PO網公審反被罵翻

28歲女歌手車禍當場死亡！「遺體面目全非」

高雄摩鐵浴缸驚見雙屍！20歲男、18歲女　關係曝光

床上出現馬來貘？網笑：爆漿腸粉

更多

最夯影音

更多
不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區

不爽男友IG都泳裝照！她抄起手機　狂按菩薩愛心探索頁面變神明專區
18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

18歲美國男喪禮見71歲嬤秒愛上　結婚6年超甜蜜！深情擁吻秀恩愛

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

替女兒借廁所遭拒...父爆氣咆哮　怒罵「爛店」踹門丟瓶還砸傷路人

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

江宏傑失望《全明星3》沒大元、小樂吳思賢　鬼鬼驚喜有賀軍翔！戴愛玲報名硬舉

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

員警就在面前...轎車開向待轉格 大剌剌等紅燈！網：忘記在開車？

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面