濕衣服「3小時沒晾照樣香」Paul＆咪咪實測消臭洗衣精「結果超意外」！驚呼雙11折扣必囤貨

▲藝人Paul（右）與老婆咪咪（左）喜歡帶著孩子到處玩樂冒險，同時也相當重視孩子們的衛生健康。（圖／翻攝自咪咪臉書）



消費中心／綜合報導

台灣氣候多雨潮濕，儘管衣服反覆洗了好幾遍，晾曬後依然飄出難聞的霉味，讓許多人抱怨：「怎麼越洗越髒？」當衣物散發怪味的時候，你會怎麼做？大多數人選擇重洗，或者放置通風的地方讓陽光曝曬，可是碰上連日陰雨天，不僅沒有日曬效果，重洗也可能還是會有異味。針對這個困擾，藝人Paul跟老婆咪咪最近驚喜找到解方，兩人發現一款具超猛消臭力、衣服洗到一半沒晾還不用重洗的洗衣精「一匙靈抗菌EX強力消臭」！原本還在試用中，沒想到途中不小心發生「3小時洗衣意外事件」，讓夫妻兩人驚訝這款洗衣精的除臭效果竟然如此驚人，忍不住嘖嘖稱奇。

▲Paul（右）和咪咪（左）最近使用了一匙靈抗菌EX強力消臭洗衣精，終於擺脫了冬天衣服曬不乾以及室內晾衣的悶臭困擾。（圖／翻攝自咪咪臉書）

咪咪最近在臉書發文，過去一直深受衣服曬不乾，或有時就算洗過了晾在室內還是有悶味的困擾，但前陣子用了「一匙靈抗菌EX強力消臭」洗衣精，發現衣服洗完不會有悶悶的異味感，反而還自帶淡淡清香，大人小孩都覺得很舒服好聞。更神奇的是，有次衣服洗完，她匆忙趕著出門接女兒下課，等忙完回到家已經是3小時後的事，等她驚覺衣服沒晾，懊惱擔心著衣服悶在洗衣機裡會臭掉，沒想到當她打開洗衣蓋竟然發現，洗衣精消臭力超乎預期，全家人的衣服即使放在潮濕密閉的洗衣機裡經過3小時，還是一樣保有洗後的清香，一點也沒有討厭的悶臭霉味！「一匙靈抗菌EX強力消臭」洗衣精不僅成功通過「極端悶濕考驗」，更讓咪咪開心自己身為「跪婦」，不用面對「再洗一次」的悲劇，還能省水兼環保。

▲咪咪表示，使用「一匙靈抗菌EX強力消臭」洗衣精，就算衣服久放在潮濕洗衣機裡，仍然沒有悶臭異味。（圖／翻攝自咪咪臉書）

衣服會發臭有部分原因是由於細菌沾附於織物纖維中才會產生異味，像是流汗汗中細菌容易導致腋下汗臭、襪子臭，潮濕環境也是細菌生長溫床，會讓浴室毛巾有異味、室內晾衣悶臭等；「一匙靈抗菌EX強力消臭」洗衣精產品表示使用日本制菌防禦技術，具備超越日曬等級的99.9%除菌力，因此不只能輕鬆解決常見臭味，還包含汽機車廢氣、食物沾染的臭味也都能一「洗」消除，親身見證「神蹟」的咪咪大讚洗衣精的超強效果，笑說根本就是用來跟老公邀功的神物。

▲▼咪咪臉書發文笑說「一匙靈抗菌EX強力消臭」這款洗衣精太好用，俏皮表示一定要跟老公Paul邀功。（上圖／翻攝自咪咪臉書、下圖／記者周宸亘攝）

一匙靈抗菌EX系列，因應台灣氣候與消費者洗衣困擾設計，強化抗菌、消臭，產品更強調有超越日曬等級99.9%除菌力，一瓶解決悶臭、霉臭、汗臭等3大臭味困擾；另外還有極淨除垢款，針對食物油漬及泛黃衣領等累積已久的難纏髒污特別設計。像咪咪身為媽媽，還很煩惱台灣天氣潮溼會讓塵螨藏匿在寢具、絨毛玩具中，不希望親膚的織物成為孩子們的過敏威脅，每週定期以「一匙靈抗菌EX防螨成分PLUS」清洗，洗淨殘留在衣服上的皮脂，防止塵螨過敏原孳生，產品強調還能預防PM2.5沾附，讓咪咪忍不住發文分享「在這個後疫情時代有了它真的好安心喔～」。

▲利用洗衣精阻擋塵蟎威脅，守護孩子健康是每個家長的心願。

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▲想為家中添購一匙靈抗菌EX系列洗衣精，可趁Momo雙11超殺折扣入手。（圖／記者周宸亘攝）