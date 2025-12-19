丁特直播月收54萬　否認約戰沈伯洋：是想請教他

▲實況主丁特 。（圖／記者李毓康攝）



記者葉國吏／綜合報導

最近電競圈有件事特別吸引大家目光，就是前《英雄聯盟》職業選手、現任電競直播主丁特，因為邀請立委沈伯洋辯論「財劃法修正案」行使「不副署」權引發熱議。除了辯論話題，他也大方公開了自己直播頻道的收入，讓網友們好奇到底網紅這行賺不賺。

丁特收入大公開、網紅賺錢真相

電競直播主丁特（本名高偉晏），過去是Toyz（劉偉健）的隊友，如今人氣不減。最近他在直播中透露，今年11月中到12月的頻道收入大約是1萬7000美元，折合台幣約54萬元。別看這數字好像很高，其實他請片師（影片剪輯師）幫忙剪片，每月薪水就要付40萬元，所以自己只剩下十多萬元。這還沒算上業配、手搖飲副業和其他活動的收入。

其實，丁特並不是第一次公開自己的賺錢狀況。過去他曾秀出後台數據，從2018年1月到2025年3月，頻道總收入高達269萬美元，約台幣8500萬元。這樣算下來，年收入破千萬，妥妥的是電競圈的高收入代表。

直播主話題延燒、辯論初衷曝光

最近丁特不只因為收入話題爆紅，還因邀約立法委員沈伯洋討論「財劃法修正案」行使「不副署」權一事登上新聞。很多網友都在問他是不是想要「約戰」沈委員，但他在直播時澄清，其實只是想讓大家多交流、減少對立。

丁特表示，自己邀約辯論的主因，是希望促進社會和諧，不想讓意見不同的兩邊繼續互相攻擊。他說，台灣目前政事有點僵化，大家應該找個共識，彼此和解。如果沈伯洋不願意參加直播討論，也沒必要強求，避免激化衝突。他補充，自己只希望請教沈委員，或邀請其他立委、議員或沈委員助理，解釋一下「不副署」的法律依據，讓大家都能理解這個爭議。