鮑魚大亨落跑　副所長妻有「不明金流」列被告

記者黃彥傑、葉國吏／台北報導

連一鮑魚公司前老闆鍾文智棄保潛逃，北檢追出派出所警官涉嫌幫忙偽造簽到紀錄，協助鍾規避監控。專案小組昨大規模搜索信義分局轄內派出所，並發現其中一位涉案警官的妻子帳戶有可疑金流，檢方因此將其列為貪污被告。

▲信義分局三張犁派出所副所長李俊良的妻子黃鈺婷。（圖／記者黃彥傑翻攝）

棄保逃亡案爆新進展 警協疑偽造簽到

連一鮑魚前負責人鍾文智涉嫌炒作多檔TDR遭起訴，法院裁定以高額保金限制其行動，並要求定期到派出所報到。2021年鍾被判重刑後，報到頻率更高。上訴期間，法院還加裝電子監控裝置，但去年監控到期後未延長。鍾文智今年三月得知判刑確定，隨即展開逃亡計畫，最終搭船前往中國。

檢警調掌握鍾文智逃亡路線，發現他曾聯繫屏東同鄉協助，從台北輾轉至新北、宜蘭，最終出境。檢方追溯發現，2021到2023年間，鍾即使不在現場，簽到紀錄仍正常，懷疑有警官動手腳，因此昨（12日）大規模搜索信義分局福德及三張犁派出所，並約談多名警員與鍾的帳房。

警妻金流異常成貪污嫌犯 23人被約談

調查過程中，檢方注意到福德派出所副所長李俊良（現調任三張犁派出所）妻子黃鈺婷帳戶出現不明巨款，懷疑可能涉及財產來源不明問題。檢方將黃從證人身分轉為「貪污治罪條例」被告，並諭知以50萬元交保，限制出境、出海及實施科技監控。

這起案件由內政部警政署政風室、台北市警察局信義分局及調查局台北市調查處聯手，報請台北地檢署指揮偵辦。檢方兵分15路搜索多處辦公室，約談李俊良、古志銘、梁思強三名副所長和鍾的帳房葉仲清，總共傳喚4名被告及19名證人，調查持續進行。

協助鍾文智出逃的三名同鄉已於9月被檢方起訴，檢警調持續追查有無其他人涉案，特別是疑似內神通外鬼的警員。據悉，鍾文智利用多次偽造簽到漏洞，順利規避監控，最終成功出境。