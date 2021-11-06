3周狂飆918例　陸官方：疫情已擴散20省「防控形勢嚴峻複雜」

▲大陸新一輪疫情持續延燒，形勢嚴峻。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸衛健委疾控局副局長吳良有6日在記者會上表示，本輪疫情截至11月5日，已累計報告感染者918例，波及20省44市，由多個不關聯的境外輸入源頭引起。衛健委新聞發言人米鋒也說，多地報告輸入性本土疫情，涉及多個口岸，發現多條傳播鏈條，疊加冬春季季節因素，防控形勢嚴峻複雜。

吳良有指出，目前，陝西、湖北、湖南等省已經連續12天以上無新增病例，疫情在較短時間內得到了迅速有效控制；浙江、江蘇近日出現零星病例，但沒有出現社區傳播的跡象；內蒙古、北京、貴州、山東等省區防控效果正在逐步顯現，「社區傳播已經得到基本的控制。」

吳良有提到，甘肅、青海、寧夏、雲南德宏等地疫情低水平波動，不排除社區續發的風險，但疫情外溢的風險較低；黑龍江、河北、河南、江西、四川、重慶、遼寧大連等地疫情仍在發展中，需要密切關注疫情走向。

吳良有強調，總體上，本次疫情呈現傳播鏈條多、傳播速度快、傳播範圍廣的特點，「外防輸入、內防反彈」的防控形勢依然嚴峻複雜，「國家衛健委將密切關注相關進展情況，會同有關部門指導各地落實聯防聯控機制部署，持續加強疫情監測，加強病例和管控人員的流行病學調查。」

吳良有還說，從本輪疫情看，旅遊、婚宴等聚集性活動是造成疫情大範圍擴散的重要因素，對於展會、論壇等聚集性活動要按照「誰主辦誰負責，誰審批誰負責」的原則，嚴格落實疫情防控的責任，「能線上舉辦的盡量線上舉辦，減少因人員聚集和流動導致的疫情傳播風險。」

吳良有也向民眾喊話，希望大眾能夠積極配合防控措施，疫情期間盡量減少外出旅行，自覺控制聚餐聚會人數，婚喪嫁娶等活動盡量減少參加人員，不大操大辦。