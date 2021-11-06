水上摩托車「酒駕+無照」時速100km直撞消波塊　車上3人爆頭慘死

▲男子死後才被發現駕照根本就是別人的，駕車前甚至還喝了酒。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

日本兵庫縣一名男子9月和朋友一同到淡路島的瀨戶內海遊玩，但是卻在飲酒後無照騎乘水上摩托車，並以時速100公里的高速撞上岸邊的消波塊，導致包含自己與車上的另外2名乘客頭部都受到嚴重撞擊，頭骨破裂，當場死亡。海上保安本部5日則將死者以過失致死等嫌疑函送神戶地檢偵辦。

根據《讀賣新聞》報導，兵庫縣神戶市的28歲男子9月15日和一名35歲男性友人、29歲女性友人一起到淡路島的瀨戶內海觀光。而他為了騎水上摩托車，竟然向其他持有駕照的朋友借駕照，並到當地承租水上摩托車。男子就這樣騎著水上摩托車載著另外2名朋友，但當天下午3時45分卻突然撞上岸邊的消波塊，3人因為頭部受到嚴重撞擊，當場死亡。

▲法醫在死者體內驗出大量酒精濃度。（圖／取自免費圖庫pixabay）



負責調查該起案件的第5管區海上保安本部在男子的遺體上，發現胸前有被水上摩托車把手用力撞擊的痕跡，再加上其他目擊民眾的證詞，確定該名28歲的死者就是駕駛。然而經調查後才發現，該名男子根本沒有水上摩托車的駕照，體內更是被驗出大量酒精，確定生前是酒駕，而事發當時，車速可能超過100公里。

3人的遺體經過法醫相驗後，死因皆為頭部與腦部受到嚴重損傷，頭骨破裂，事發當時應該都受到了強烈撞擊。雖然該名28歲男子已經死亡，但第5管區海上保安本部仍然於5日以嚴重過失致死與過失危險等罪嫌將整起案件函送神戶地檢偵辦。

★《宇宙人外信》：時事閒聊學英文★

Spotify｜KKBOX｜SoundOn｜Apple Podcast｜Google Podcast