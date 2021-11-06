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卡車司機只花153元參選！擊敗20年參議院議長　民主黨太震驚

▲▼卡車司機（Edward Durr）花153元競選，擊敗20年參議院議長。（圖／翻攝自Instagram／edward.durr.9）

▲卡車司機（Edward Durr）花153元競選，擊敗20年參議院議長。（圖／翻攝自Instagram／edward.durr.9，下同）

記者董美琪／綜合報導

美國58歲卡車司機愛德華杜爾（Edward Durr），竟然只花153美金（約新台幣4200元）競選經費，4日以2000票擊敗連任20年的紐澤西州參議院議長史蒂芬（Stephen Sweeney），小人物勝選消息，引起美國政壇譁然，民主黨震驚。

據報導，住在紐澤西州洛根鎮（Logan Township）的愛德華，是美國共和黨黨員，平日擔任一間家具公司的卡車司機，他曾在2017年和2019年參選紐澤西議會（New Jersey General Assembly）都落選，今年仍不屈不撓，花153美金印文宣和買Dunkin' Donuts甜甜圈，主打減少所得稅、營收稅、財產稅等稅收，最後票數竟然超過已經連任20年的紐澤西州參議院議長史蒂芬，以目前開出98％選票來看，愛德華幾乎形同勝選。

▲▼卡車司機（Edward Durr）花153元競選，擊敗20年參議院議長。（圖／翻攝自Instagram／edward.durr.9）

愛德華以「簡樸方式」參選，平常走透透一家家親自拜訪，下班就找人一起幫忙拉票，每天走3~4小時，假日更走6~8小時街訪，雖然走到筋膜炎，本身又有痛風問題，但收穫多多，「我有機會跟人們聊天，聽到他們的心聲」。

愛德華自嘲半開玩笑參選，「畢竟對方可是紐澤西州第二大權勢的人」，甚至連自己競選網站都顯示404錯誤。他批民主黨高層空佔職位而無所作為，讓民眾相當不滿，

愛德華更曾被競選對手史蒂芬當面很酸，拒絕一起同台辯論。許多專家分析，素人參選未來將改變美國政治，也顯現出拜登政府面對的困境。

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