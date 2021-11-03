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國道未打向燈「6分鐘吃9張罰單」　租賃公司不服提告...7張撤單

▲屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝，資料照片）

▲國道未打向燈「6分鐘吃9張罰單」，租賃公司不服提告。上圖為屏東地方法院 。（圖／記者陳崑福攝）

記者陳崑福／屏東報導

一輛登記汽車租賃公司名下汽車，今年元旦行駛國道3號北向車道時，於231.5公里至260.5公里路段，未變換車道未打方向燈被檢舉，國道警察隊開罰9張罰單，每張罰款3000元，公司不服，主張未依規定處罰，應全部撤銷罰單，法官審理，認為第一張罰單及第7張罰單外，其他7張撤銷，可上訴。

這家汽車租賃公司的一台汽車，於2021年年1月1日13時09分40秒至同日時24分許11秒許，行經國道3號北向260.5公里處、259.9公里處、258公里處、253.1公里處、252.6公里處、248.6公里處、233.1公里處、232.5公里處、231.5公里處時，因有「行駛高速公路未依規定變換車道（變換車道未依規定全程使用方向燈）」違規事實，經民眾檢舉後，為警開出9張罰單，每張罰款3000元，記違規一點。

這家公司不服，主張依交通管理處罰條例第85條之1第2項第1款規定，違規地點需相距6 公里以上並違規時間相隔6 分鐘以上，才可連續舉發，惟警方卻於同一路段間隔不到6公里，在6分鐘內連續舉發9張罰單，有違上開規定，且其中第9張違規行為，民眾舉發畫面品質不佳，無法判定確實有違規未使用方向燈情形，原處分應予撤銷。

法官審理，勘查相關跡證，認定除260.5 公里處、233.1公里處兩張罰單外，其他7張撤銷。

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