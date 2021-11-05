桃園翁騎鐵馬60公里到苗栗　走西濱差點上國道！民眾急報警

▲7旬翁騎鐵馬從桃園來到苗栗，不知何原因竟想騎上國道，警方到場後趕緊將老翁帶下國道。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣竹南警分局日前接獲民眾報案，稱在西濱台61線往國道3號北上快車道，看見有1名老翁想騎腳踏車上國道，便趕緊報警；警方到場後，發現這名67歲的老翁竟遠從桃園騎單車來到苗栗，經聯繫家人後，順利將老翁帶回。

警方表示，竹南派出所10月31日12時30分許，接獲民眾報案稱，在台61線往國道3號北上快車道，看見有一名老翁想騎腳踏車上國道，遂趕緊報警；警方不敢大意，立即派遣警員傅建維、張以青、楊翊姍及鄭湘穎等4名員警趕赴現場協助。

員警到場後發現，老翁正站立在車流龐大的台61線往國道3號北上快車道上，險象環生。經詢問老翁姓名、地址等年籍資料均無法回答，且有重聽情形，亦無攜帶任何證件。員警立即使用M-Police警用行動電腦人臉辨識系統，查出老翁住在桃園八德，但不知為何會出現該處。

員警擔心老翁身體，遂耐心說服老翁先將腳踏車停放於路旁安全處，後將老翁帶返派出所休息，並聯繫其家屬前來接回。老翁侄子到派出所向員警表示，接到員警通知，十分驚訝，不知患有重聽伯父為何會獨自從桃園騎乘腳踏車至竹南鎮，幸好有熱心民眾及員警們即時協助，讓伯父能安全返家，否則伯父若真的騎乘腳踏車上國道，後果堪憂。

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