正妹如廁一陣「詭異燒灼感」　掀馬桶蓋驚見「巨大蜘蛛」崩潰

▲一名女子上廁所時被巨大蜘蛛咬傷。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

上廁所竟差點沒命！英國利茲（Leeds）一名34歲女子喬（Jo Kenyon），在如廁時被馬桶下面的蜘蛛咬傷，一個禮拜住院了3次。所幸她及時就醫，否則可能會因為敗血症而死亡，這也讓原本就怕蜘蛛的她產生了陰影。

綜合外媒報導，喬日前醒來上廁所，上到一半時，她感覺左大腿有種灼燒感，形容像是被點燃的香菸給碰到，「這是一種突然奇怪的燒灼感」，當下她立刻跳起來，心想到底是什麼東西，接著掀起馬桶坐墊，赫然發現下面有一隻巨大的蜘蛛，於是她趕緊打電話叫救護車。

▲喬被蜘蛛咬傷，緊急送急診室治療。（圖／CTWANT提供）

喬被送到急診室，醫護認為，她可能被一隻假寡婦蜘蛛（Noble false widow）咬傷，於是將水破戳破，好將傷口引流，沒想到她之後又被咬傷2次，整個人痛苦不堪，幾乎無法行走，也難以入睡，「剛開始的幾天，走路很艱難，每當我試圖坐下就很痛」。

醫師也警告，如果她沒有立刻就醫，傷口可能會引發敗血症感染，造成死亡。在經歷幾個月的痛苦後，喬終於康復，她也告誡大家時常檢查馬桶蓋下面，「你永遠不知道那裡可能藏著什麼」。

據了解，每年的這個時候，假寡婦蜘蛛會入侵英國的家庭，在溫暖的環境中繁衍，對蜘蛛有恐懼的人建議在淋浴前，檢查一下家中浴室，因為蜘蛛特別喜歡在浴缸和水槽旁。專家指出，被假寡婦蜘蛛咬傷並不致命，但其毒液會引發疼痛灼傷和腫脹，並可能導致發燒，因此需特別注意。

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