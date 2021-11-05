晶華「小髒鞋」遭竊200萬商品　前櫃姐4度夜闖辯：吃藥神智不清

▲台北晶華酒店1樓的GGDB小髒鞋專櫃遭竊，小偷竟是離職櫃姐。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

台北市晶華酒店的義大利知名品牌GGDB專櫃，7月間報警表示，儲藏室的衣服、鞋子頻頻遭竊，累計損失約200件商品、市價200多萬元，經調閱監視器發現，小偷是持有鑰匙沒還的陳姓前櫃姐，陳女辯稱自己有在吃藥，有時神智不清不知道自己在幹嘛，台北地檢署5日依竊盜起訴陳女，但依搜索查扣紀錄，僅認定竊得20多件衣鞋。

GGDB(Golden Goose Deluxe Brand金鵝)因販售天然髒，買來就不用擔心汙損的「小髒鞋」而成為知名潮牌，經典款鞋子動輒上萬元，位於晶華酒店1樓的GGDB專櫃，從3月開始陸續發現，儲藏室的衣服、鞋子憑空消失，但始終不知原因，直到7月才終於從監視器發現，3月離職的陳姓前櫃姐，趁下班時間，拿備用鑰匙闖入行竊。

檢警獲報後持法院思索票，前往搜索逮捕陳女，陳女辯稱和前專櫃業者有勞資糾紛，加上因為在吃藥，有時神智不清，不曉得自己在做什麼，檢察官起訴陳女涉嫌4度夜闖專櫃，雖然專櫃宣稱損失200多萬元商品，但因無法舉證，只能在扣除原本上班時領到的制服外，認定竊得贓物僅限於陳女家中搜出的2、30件衣服和鞋子。