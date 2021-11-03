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社會 社會焦點 保障人權

1支竹筍代價10萬！他偷挖被抓簽和解　反悔拒付下場曝

▲▼竹筍,筍子,竹子,涼拌,小菜。（圖／翻攝自Pixabay）

▲許姓男子偷1支竹筍被抓，簽下賠償10萬元的和解書又反悔，最後遭起訴。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者劉昌松／台北報導

年近70歲的許姓男子上個月在台北市山坡偷挖別人的竹筍，遭警方獲報當場人贓俱獲，現場直接扣得贓物是1支新鮮竹筍，許男坦承犯行，並和失主簽下和解書，條件是賠償10萬元，後來許男受不了還是要一直跑警局、地檢署，覺得這筆錢賠得不值得，雙手一攤拒絕付錢，台北地檢署3日依竊盜罪起訴許男。

據了解，台北市文山區新光路山坡路段旁，有1片竹林地屬於梁姓男子所有，最近進入竹筍季，但他每天一早去採收時，就發現新生的竹筍都被挖光，但是附近又沒有監視器可以追兇，只好請朋友幫忙在附近勘查注意。

8月13日清晨7點多，朋友果然看到有人影蹲進竹林中，趕緊通知梁男並報警，許男辯稱，不知道這片竹林有主人，因為看到竹筍長到路面上了，會影響通行，所以要挖起來，但他否認先前曾偷挖過其他竹筍。

因為許男和竹筍一併被人贓俱獲，所許男最終還是和梁男簽下和解書，並答應要賠償10萬元，可是因為案件已經報警，仍需走完犯罪偵查程序，許男不滿還得一直跑警局做筆錄，到地檢署開庭，決定拒絕履行和解條件，梁男則表示，那就讓法院去判決看偷竹筍要賠多少，和解因此破局，檢察官依法起訴許男。

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關鍵字：

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