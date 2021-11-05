「美國很生氣」蘇貞昌提了兩次　還拿中國禁台水果比喻反萊豬

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

行政院長蘇貞昌多次強調反萊豬就是反美豬，且不進口就無法加入CPTPP，蘇貞昌5日在立法院答詢時再被問到此議題，表示如果台灣說美國豬肉是瘋豬肉、毒豬，「那美國一定很生氣」，連AIT處長孫曉雅都說她自己吃、也給孩子吃，「你看那是多生氣的話。」

民進黨立委湯蕙禎質詢時指出，台灣置產的豬肉市場佔有率相當高，表示國人對國產豬肉相當有信心，從購買習慣也看得出來，外銷也有競爭力，12國家進口數量，美國佔比並不高，到現在為止進口美豬都沒有含萊克多巴胺。

蘇貞昌接著說明，確實台灣人的飲食習慣喜歡吃本國豬肉，就算總統開放符合國際安全標準的美國豬肉進口，台灣人也沒有多去吃，反而自己本身的豬肉，從9成多市佔率提升到9成3，豬農收入反而增加，而政府之所以宣布政策，是要向國際說，台灣要走向國際，參加國際組織，「我們東西要賣你，你們的東西也可以來。」

蘇貞昌強調，政府一再跟國人保證，一定嚴格檢查維護國人健康，絕對符合國際安全標準，此外，我們的鳳梨、釋迦、蓮霧，銷到世界各國，人家都沒事，中國突然說我們不行，你看國人都很生氣，「如果我們說美國不行，說美國豬肉是瘋豬肉、毒豬，那美國一定很生氣，連AIT處長孫曉雅都說她自己吃、也給孩子吃，你看那是多生氣的話。」

蘇貞昌強調，今天大家應該要理性思考，也應該讓台灣能走出去，台灣是貿易立國，我們一定要跟國際同步。