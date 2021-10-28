「米穀豆x綠生活」研討會　中華醫大產學聚一堂

▲「米穀豆x綠生活」研討會在中華醫事科技大學舉行，產學界聚一掌為推動綠色經濟循環，落實綠色生活進行討論交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自產業界和學界的學者專家，28日齊聚中華醫事科技大學進行「米穀豆x綠生活」研討會，針對日益嚴重的地球暖化問題，鼓勵國人以食米、在地、低碳、永續作為日常飲食選擇食材的重要參考，推動綠色經濟循環，落實全民綠色生活。

由農糧署和中華醫大共同主辦的「米穀豆x綠生活」研討會，以米穀豆與綠色餐飲為主題，邀請來自產業界和學界不同領域的學者專家聚一堂，透過專題演講和實作示範，宣導食米、在地、低碳、永續這四大飲食特色對環境和氣候變遷的重要影響。此外，研討會也發表28篇海報論文，期經由論文研究成果，鼓勵大家落實使用在地食材、以臺灣米為主食、支持友善耕及食材全面利用不浪費。

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中華醫大校長孫逸民除了感謝各領域專家對綠生活推動所投入的研究和心力外，並表示，氣候變遷的問題日益嚴重，如果不減少碳的排放量，氣溫不斷上升勢必為地球帶來浩劫，而要降低碳排放量，首要從日常飲食做起，這次的研討會集結多位學者專家提供見解和剖析，期盼能引發共鳴，讓全民都能落實綠色生活。

研討會由高雄餐旅大學廚藝學院曾裕琇院長揭開序幕，曾裕琇在「米穀豆在地飲食創新」專題演講中，介紹臺灣米穀豆農產發展現況及創新趨勢，並帶入食材全利用的創價及潔淨飲食開發的豐富內容，帶領大家對米穀豆農產的運用建立創新思維。

高雄餐旅大學中餐廚藝系何建彬副教授則親自示範製作創意米穀粉產品，現場教大家以米穀粉製作苔條鳳梨酥及香蕉拉糕無奶蛋米穀粉烘焙產品，提升米穀粉在傳統中式點心的多元化應用。

食力傳媒（foodNEXT）創辦人童儀展總編輯則針對「綠色餐飲國際趨勢」有精闢的分析，他表示，蔬食餐點是綠生活飲食的必然趨勢，值得餐飲界未雨綢繆及早開發因應搶得先機；知名Youtuber找蔬食Yang則和與會產學界分享Vegan在臺灣的現況，破解大眾對素食的迷思。

研討會的最後邀請台中Quisine蔬食餐酒館負責人蕭煜達現場示範結合米食與綠色餐飲的三道純植物料理；無肉市集總召集人張芷睿則和大家分享「疫」起選擇無肉，讓世界變晴天的生活理念，期盼大家從減少對肉類品的食用來降低碳的排放量，人人落實綠生活的環保理念，地球才能永續。