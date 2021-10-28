　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「米穀豆x綠生活」研討會　中華醫大產學聚一堂

▲「米穀豆x綠生活」研討會在中華醫事科技大學舉行，產學界聚一掌為推動綠色經濟循環，落實綠色生活進行討論交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲「米穀豆x綠生活」研討會在中華醫事科技大學舉行，產學界聚一掌為推動綠色經濟循環，落實綠色生活進行討論交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

來自產業界和學界的學者專家，28日齊聚中華醫事科技大學進行「米穀豆x綠生活」研討會，針對日益嚴重的地球暖化問題，鼓勵國人以食米、在地、低碳、永續作為日常飲食選擇食材的重要參考，推動綠色經濟循環，落實全民綠色生活。

由農糧署和中華醫大共同主辦的「米穀豆x綠生活」研討會，以米穀豆與綠色餐飲為主題，邀請來自產業界和學界不同領域的學者專家聚一堂，透過專題演講和實作示範，宣導食米、在地、低碳、永續這四大飲食特色對環境和氣候變遷的重要影響。此外，研討會也發表28篇海報論文，期經由論文研究成果，鼓勵大家落實使用在地食材、以臺灣米為主食、支持友善耕及食材全面利用不浪費。

[廣告]請繼續往下閱讀...

中華醫大校長孫逸民除了感謝各領域專家對綠生活推動所投入的研究和心力外，並表示，氣候變遷的問題日益嚴重，如果不減少碳的排放量，氣溫不斷上升勢必為地球帶來浩劫，而要降低碳排放量，首要從日常飲食做起，這次的研討會集結多位學者專家提供見解和剖析，期盼能引發共鳴，讓全民都能落實綠色生活。

▲「米穀豆x綠生活」研討會在中華醫事科技大學舉行，產學界聚一掌為推動綠色經濟循環，落實綠色生活進行討論交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研討會由高雄餐旅大學廚藝學院曾裕琇院長揭開序幕，曾裕琇在「米穀豆在地飲食創新」專題演講中，介紹臺灣米穀豆農產發展現況及創新趨勢，並帶入食材全利用的創價及潔淨飲食開發的豐富內容，帶領大家對米穀豆農產的運用建立創新思維。

高雄餐旅大學中餐廚藝系何建彬副教授則親自示範製作創意米穀粉產品，現場教大家以米穀粉製作苔條鳳梨酥及香蕉拉糕無奶蛋米穀粉烘焙產品，提升米穀粉在傳統中式點心的多元化應用。

食力傳媒（foodNEXT）創辦人童儀展總編輯則針對「綠色餐飲國際趨勢」有精闢的分析，他表示，蔬食餐點是綠生活飲食的必然趨勢，值得餐飲界未雨綢繆及早開發因應搶得先機；知名Youtuber找蔬食Yang則和與會產學界分享Vegan在臺灣的現況，破解大眾對素食的迷思。

▲「米穀豆x綠生活」研討會在中華醫事科技大學舉行，產學界聚一掌為推動綠色經濟循環，落實綠色生活進行討論交流。（圖／記者林悅翻攝，下同）

研討會的最後邀請台中Quisine蔬食餐酒館負責人蕭煜達現場示範結合米食與綠色餐飲的三道純植物料理；無肉市集總召集人張芷睿則和大家分享「疫」起選擇無肉，讓世界變晴天的生活理念，期盼大家從減少對肉類品的食用來降低碳的排放量，人人落實綠生活的環保理念，地球才能永續。

ET快訊
台灣千檔基金績效出爐！「這四檔」報酬飆逾6成　最強是它
議員千金被逮低聲說「我懷孕了」　無保請回男友6萬交保
「最強女醫師」出戰台中立委補選！　市黨部證實了
快訊／中選會通過陳柏惟罷免　中二選區立委補選明年1月9日舉行
11／2起口罩鬆綁一次看懂！室內外運動免戴　KTV、電影院可
「籃球女孩」長大變女神！4歲下半身壓爛　21年後現況驚艷
快訊／這地方宣布每人普發500元！　20萬人可領
丈夫就在旁！　人妻夜市買章魚燒「美尻遭抓捏」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

東北與西南海域「塑膠微粒最多」！　環團推測漁業浮具破碎造成

好市多也會踩雷！鄉民票選「4款食物」絕不會回購：吃得好痛苦QQ

天使紅蝦過譽？老饕揭「2高級海鮮」更不值　曝NG口感：根本噱頭

「米穀豆x綠生活」研討會　中華醫大產學聚一堂

高鐵「紙本五倍券」優惠加碼！12／29前持券搭車　滿千送5折車票

快訊／20萬人受惠！　屏東市宣布加碼每人普發500元消費券

11／2起防疫鬆綁懶人包一次看懂！拍照免戴口罩、KTV台鐵可飲食

東港迎王祭典「王馬」圈粉　護理師「氣球小王馬」免費送爆紅

林靜儀出戰中二選區！　鄉民挖「最瞎6巨雷」：對手直接躺著選

2022武陵櫻花季2／12登場　預約登記日期曝光

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

吉度暴躁！飼主向愛犬表白獻吻 牠「超吉生氣」狂吠怒咬笑翻網

日本髮型師神手「宅男瞬間變潮」　眼鏡哥大改造...竟是潛力股帥慘

共享男友！雙胞胎姊妹生活全同步　連牙也要拔同1顆...醫生驚呆傻眼

一天好幾回！柯基姊妹羞羞臉互動 受害者倒地眼神死：馬麻不救嗎？

嬤撂狠話「抓貓回來就丟掉！」見面秒當金孫疼❤深情對唱兒歌

東北與西南海域「塑膠微粒最多」！　環團推測漁業浮具破碎造成

好市多也會踩雷！鄉民票選「4款食物」絕不會回購：吃得好痛苦QQ

天使紅蝦過譽？老饕揭「2高級海鮮」更不值　曝NG口感：根本噱頭

「米穀豆x綠生活」研討會　中華醫大產學聚一堂

高鐵「紙本五倍券」優惠加碼！12／29前持券搭車　滿千送5折車票

快訊／20萬人受惠！　屏東市宣布加碼每人普發500元消費券

11／2起防疫鬆綁懶人包一次看懂！拍照免戴口罩、KTV台鐵可飲食

東港迎王祭典「王馬」圈粉　護理師「氣球小王馬」免費送爆紅

林靜儀出戰中二選區！　鄉民挖「最瞎6巨雷」：對手直接躺著選

2022武陵櫻花季2／12登場　預約登記日期曝光

黃鐙輝送女星「三層千元錢糕」索抱　照片曝光釣出岳母問：舒服喔

政院宣布軍公教現職調薪4％　鄭麗文：勿忘「被雙減」的退休人員

她剛想養白貓　車庫闖入「極品乳牛」躺鞋上求收編：找我嗎？

東北與西南海域「塑膠微粒最多」！　環團推測漁業浮具破碎造成

好市多也會踩雷！鄉民票選「4款食物」絕不會回購：吃得好痛苦QQ

Delta後代！亞變異株「AY.4.2」入侵42國　25歲以下年輕病例暴增

小秋田犬出去玩「開心→翻白眼」拒下車　鄙視眼神笑翻8萬人

搶賺通膨財！油價走升　美國高收益債市樂

理財周刊／升息再等等

丟下水果攤不顧！毛店長「跑去看市場阿姨吃麵」　認真背影網笑噴

馬尾妹15秒舉重「晃動驚天」害羞甜遮鏡頭！老司機暈整天

生活熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

「客庄券」第3波抽籤結果出爐！

下一波恐大降溫時間曝　專家：冷高壓有機會再南下

王必勝道歉了！爆不倫神隱2天「225字回應」

王必勝「曖昧護理師」曬照5年被起底

現場有人想打「這支疫苗」！陳時中霸氣喊：我陪你去Anytime

即／20萬人受惠！屏東市普發500元消費券

東北季風今增強！入夜狂跌10°C

二級延長！11／2起9場所開放飲食

大馬正妹秀沒穿內衣起床照！側露水滴奶

28組「天選之人」出現了　2張加碼券1000↑入袋

更多熱門

相關新聞

中華醫大餐廳獲頒台灣米標章認證

中華醫大餐廳獲頒台灣米標章認證

中華醫事科技大學餐旅管理系教師群，指導學生直營的健康樂活餐廳，採用原料米為種植於濁水溪流域的嚴選西螺米，取得農糧署「台灣米標章」認證，27日農糧署糧食產業組林傳琦組長親自到校頒授標章證書。

中華醫大「夜光天使」希望教室

中華醫大「夜光天使」希望教室

中華醫大聘王正坤擔任講座教授

中華醫大聘王正坤擔任講座教授

全大運華醫大總獎牌技專院校第一

全大運華醫大總獎牌技專院校第一

中華醫大協助偏鄉土地活化利用

中華醫大協助偏鄉土地活化利用

關鍵字：

米穀豆綠生活中華醫大

讀者迴響

熱門新聞

11/2再鬆綁　運動、拍照等5大場合免戴口罩

你中獎了嗎？第3波動滋券幸運號出爐

議員女兒販毒被抓！　網售「鐵觀音」拿出搖頭丸

「C300哥」逼家人買車　害弟弟沒錢上大學

吃鍋偷給小紙條　老闆一看衝醫院

加碼券神中1500元「動滋券強運號碼曝光！」

81歲爺孫戀「愛到死」鮮肉尪爽領遺產交男友

「好市多299萬電視」全台最狂！郭董家也有一台

王必勝正宮仙氣照曝光　背景超強

連千毅突拋引退震撼彈！出售年收8億粉絲團

藝文再鬆綁！電影院開放飲食

印度神童曝年底前「2件事」衝擊全球

女偶像當小三「20天開房16次」！

小嫻深夜宣布「沒辦法擺攤了」！

人夫車禍豔遇色女肉償　遭連環設局傻眼

更多

最夯影音

更多
家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔

家人籌錢買「百萬名車」送21歲男　無照惹禍逃逸+砸家...嬤：很後悔
大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

大量龍虎石斑魚遭倒入梧棲漁港！　放生恐危及海洋生態...網罵：無知

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

八點檔女星賴慧如切了孩子爸　「與已婚國標舞師泡湯2.5小時」解釋了

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

女搭捷運AirDrop收陌生男不雅照　捷警隊教防範：設定勾只限聯絡人

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

重機從左竄出！逆向跨雙黃線超車　隨後撞前車...目擊駕駛「拍手嗨翻」

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【週年慶】毛毛商城1歲囉

【週年慶】毛毛商城1歲囉

即日起至10月底，週年慶全站滿千免運 結帳滿$1300再送寵物益生菌防蚤噴霧 立即逛！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面