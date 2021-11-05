陳其邁宣布「數位高雄券」再加碼10萬份　符合資格將發簡訊

▲高雄市長陳其邁兌現承諾，數位對接高雄券加碼至20萬份。（圖／高雄市政府提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府搭配中央振興五倍券推出「高雄開就賺」活動，高雄市長陳其邁兌現承諾宣布再加碼10萬份，只要符合資格就會陸續收到簡訊通知。

「高雄開就賺」數位方案為全台首創地方政府加碼同步對接中央數位振興券，綁定首3日即成功吸引超過63萬人參加。自10月8日開始消費迄今，短短1個月，9家合作信用卡銀行及支付業者符合領取高雄券人數已近10萬人，且符合條件的民眾中，約有2成來自高雄以外縣市，顯見市府振興高雄活動成功吸引外縣市民眾南漂來高雄落地消費，反應相當熱烈。

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▲▼選擇數位方案且已符合在高雄市消費滿5,000元條件的民眾，將陸續收到簡訊通知。（圖／高雄市政府提供）

為感謝對市民及外縣市民眾對市府活動大力支持，陳其邁兌現承諾再加碼10萬份，數位對接高雄券額度由原規劃10萬份加碼至20萬份，加碼額度開始啟用。

另外市府為了讓更多店家、民眾作伙開、作伙賺，高雄券最近也推出對接中央各種加碼劵等多元振興方案，因此數位對接高雄劵將不再加碼名額。

財政局長陳勇勝提醒，選擇數位方案且已符合在高雄市消費滿5,000元條件的民眾，將陸續收到簡訊通知，民眾收到後點擊簡訊中網址就能連結預約領取，可選擇郵寄到府、高捷38處車站或全台7-11領取。

▲至「高雄開就賺」官網註冊會員，即可一次獲得30組「日月抽」抽獎序號。（圖／高雄市政府提供）

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