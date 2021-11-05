老伯買黑輪「賓士哥霸氣買單」…老闆娘還原狀況：不想他虧錢

▲賓士哥霸氣幫付錢，老闆娘還原狀況。（圖／翻攝臉書／爆料公社）



記者柯振中／綜合報導

高雄一名阿伯到路邊攤購餐，想用五倍券付款，遭到店家拒絕，而旁邊一位開賓士的男子霸氣掏錢結帳，引起網路討論。對此，攤位老闆娘出面還原狀況，並揭露阿伯與賓士哥其實都是常客，只是2人並不相識。

一名網友3日在「爆廢公社公開版」表示，他在這間路邊攤看見阿伯購買黑輪，想付面額200元的五倍券，卻被老闆娘拒絕，賓士哥見狀上前掏錢結帳，讓他感到相當暖心，「如果每個人像這位大哥一樣就太好了！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

賓士哥的行為在網路上引起討論，不少網友留言稱讚，「結果阿北是附近大地主」、「好啦上面講這個梗，那我說別的，吃完去女朋友家發現是女友的爸爸」、「上次也是看到一個阿伯好像很餓點了些東西請他，結果老闆說阿伯是來收租的。」

▲▼賓士哥幫付錢，老闆娘還原狀況。（圖／《東森新聞》）



對此，老闆娘還原當時的狀況，由於五倍券不能找零，該名阿伯只點了一碗豬血湯，要價30元，這樣一來相當不划算。

老闆娘說明，當時阿伯的精神狀況看起來不好，也說「身上沒有零錢」，堅持要用五倍券付款，她不想要阿伯虧170元，因此才會拒收，這時旁邊目擊的賓士男上前，主動告知「幫忙買單」。

老闆娘表示，賓士男也有看到阿伯拿振興券，擔心對方沒有零錢，所以才幫忙結帳，其實2人都是他們攤位的常客，只是並不認識。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘