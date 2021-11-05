懶人包／翻身看這次！北市熊好券開抽　保底讓你至少中一張

記者陳家祥／台北報導

因預算問題延宕1個月的台北熊好券，終於在5日正式上線！台北市政府5日上午舉行抽籤記者會，當天抽獎、當天派券、當日即可使用，中籤者11月5日即可開始消費到明年1月2日止，有參加抽籤的民眾記得在5日上午鎖定手機通知。

台北市政府表示，台北熊好券總份數為113.7萬份，透過台北通APP參與抽獎後，由系統自動派送。熊好券中籤後，會以數位票券方式存於台北通APP票夾，至合作店家消費時先點開票券，接著掃描店家活動專屬QR Code，即可完成消費折抵。

此次熊好券規劃分2波發放，第一波使用期限自11月5日起至2022年1月2日為止；第二波預定於2022年1月3日抽籤，當日即可開始消費，至111年2月28日消費截止。

台北熊好券分為5種票券。面額最高的是價值1000元的「住宿券」，適用於台北市的安心旅宿；「饗購券」500元，分為5張面額100元的票券，適用台北市餐飲、零售商店等。

「藝文券」500元，分為5張面額100元的票券，適用看電影、文創產業等；「運動券」500元，分為5張面額100元的票券，適用健身房等運動相關活動；「市集券」500元，分為5張面額100元的票券，適用各大夜市、市場、地下街等。

至於中籤率部分，本次熊好券登記份數達465萬7883張，等於只要有參加意願登記，至少就能抽中一種票券。其中，以90萬份的「饗購券」中籤率最高，其次為10萬份的「市集券」、5.7萬份的「住宿券」、4萬份的「運動券」、4萬份的「藝文券」。

Q1.哪裡領熊好券？

民眾須下載「台北通」APP，申請成為台北通會員，參加抽獎即可獲得台北熊好券，僅有電子券形式。

Q2.熊好券可在哪裡使用？

熊好動／運動券；100元面額5張，可用於運動中心、游泳池、健身房。

熊好住／住宿券；1000元面額1張，歡迎大家到北市觀光旅遊，安心旅宿。

熊好看／藝文券；100元面額5張，藝文相關產業可使用。

熊好買／饗購券；100元面額5張，可到零售、餐飲相關店家使用。

熊好呷／市集券；100元面額5張，可用於各市集、市場、夜市、地下街店鋪。

Q3.熊好券使用規則

限使用於熊好券店家，不得換現、找零、儲值，期間限定，過後將失其效力。民眾個人至台北熊好券之合作店家消費時，同一票券類型、同一時間、同一消費場所，不限票券使用張數。

Q4.台北熊好券該如何使用？



步驟一、民眾可至台北熊好券合作店家消費

步驟二、結帳時，打開台北通APP票夾內之票券

步驟三、選擇使用票券，對著店家之活動專屬QRcode掃描，點選確認使用

步驟四、店家會立即收到票券進行確認後，即可進行消費折抵。

Q5.何時可開始使用台北熊好券消費？

第一波：110年11月5日抽籤，當日即可開始消費，至111年1月2日晚上23:59截止

第二波：110年1月3日抽籤、當日即可開始消費，至111年2月28日晚上23:59截止。

▲熊好券。（圖／北市府提供）



Q6.如何成為台北熊好券合作店家？

自9月8日起至12月31日截止登記，可至台北熊好券店家專區填寫參加成為活動店家登記。

店家申請六步驟：

► 步驟一、準備4項文件

1.登記負責人身分證

2.公司戶銀行帳本

3.店家LOGO

4.店家介紹、優惠加碼

► 步驟二、上網登錄

上網登錄https://id.taipei/tpcd/event/stimulus-voucher-store-2021

► 步驟三、店家登錄

輸入店家統一編號、手機號碼、驗證碼；若無法驗證成功，可撥打1999專線

► 步驟四、填寫店家資訊

輸入負責人、統一編號、聯絡人、手機號碼、電子郵件、銀行帳號

► 步驟五、上傳店家優惠方案

► 步驟六、申請完成

申請審核預計需要2-5個工作天，將以簡訊通知申請結果，店家可於線上登入查詢審核狀態

▼北市推出熊好券振興經濟。（圖／北市府提供）

