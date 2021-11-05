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陸網再傳「軍車運送攻台重裝備」51秒影片　網揭1疑點

記者黃翊婷／綜合報導

中國媒體近日接連報導，台灣人因為擔心兩岸開戰，正在瘋狂囤積戰時物資，甚至特別準備防彈衣，掀起兩岸網友正反意見熱議。接著，2日在推特上陸續出現許多「軍車上路」的影片，上傳者聲稱這些都是載運準備攻台重裝備的軍車，底下留言也分成兩派，有人覺得台灣危險，也有人直接指出疑點，認為要是真的有意開打，就不會在大白天運東西了。

在短短51秒的影片中，至少有15輛軍車從鏡頭前駛過，路邊還有不少民眾圍觀，甚至還有人拿起手機拍下軍車呼嘯而過的畫面。上傳者聲稱，這是11月2日在福州市運送準備攻台重裝備的畫面。

推特瘋傳軍車上路準備攻台的影片。（圖／翻攝自推特／@JohnDoe1284495）

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▲這段51秒的軍車上路影片在推特掀起熱議。（圖／翻攝自推特／@JohnDoe1284495，下同）

不過，這段影片上傳至推特，目前累計共有9.8萬次觀看，關於影片內容並沒有更多可靠的資訊可以證實，但還是掀起網友們兩派意見熱議。有一派人擔憂台灣可能危險了，而另一派人認為，這只是故意展示給老百姓看的，「真打就不會大白天運了」、「從記事起就聽他們一天天吹牛一定要解放台灣，把老子頭髮都吹得雪白，台灣人生活很好，不需要任何王X蛋來解放」。

推特瘋傳軍車上路準備攻台的影片。（圖／翻攝自推特／@JohnDoe1284495）

▲大多數網友對於影片內容都很不以為然。

其實，自從中共中央台辦、國務院台辦副主任劉軍川在一場活動上表示，兩岸統一之後，台灣的財政收入盡可用於改善民生之後，網路上就出現許多謠傳影片。先是陸媒報導台灣人擔心兩岸開戰，瘋狂囤積戰時物資，後來又有媒體《小央視頻》訪問台灣人，聲稱民眾已經準備好防彈衣了。

對此，陸委會發言人邱垂正4日曾嚴正表示，中共始終不放棄武力犯台，這是造成台海及區域情勢緊張的根本原因，對於大陸媒體某些不實消息，企圖擾亂台灣民心及社會穩定，政府會嚴加關注，並即時對外說明，也希望民眾應警覺假訊息的危害，政府相關部門都會做好自我防衛，確保主權安全，及自由民主體制運作不受外力壓迫或干擾。

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