陸委會研擬放寬兩岸交流限制　強調兼顧防疫措施

▲陸委會主委邱太三。（圖／陸委會）



記者蔡紹堅／綜合報導

陸委會主委邱太三日前透露，政府正研擬在疫情趨緩後，逐步放寬兩岸交流管制，並率先提議雙方公權力單位就相關事務互動溝通。對此，陸委會發言人邱垂正4日進一步解釋，所謂「公權力單位」，指的是所有涉及人民權益福祉、兩岸協議的主管機關。

邱垂正指出，目前國內疫情呈現穩定態勢，在防疫有成的基礎上，希望能夠持續維持防疫成果，研議逐步調整兩岸因防疫措施所受到的交流限制，「兩岸人民因往來交流衍生很多問題，這都與人民權益福祉切身相關，所涉及的面向包含雙方已簽署的協議的領域，這都需要兩岸有關部門站在以民為本，為人民解決問題的立場來積極面對。」

▼陸委會副主委、發言人邱垂正。（圖／記者蔡紹堅攝）



邱垂正也解釋，所謂「公權力單位」，凡是涉及人民權益福祉、兩岸協議的主管機關皆屬之。

邱垂正提到，目前國際的疫情仍屬嚴峻，也持續發生從境外移入Delta變異株突破性感染事件，行政院長蘇貞昌在11月1日的擴大防疫的會議上也指示，維持邊境管制政策。

邱垂正還說，同時，大陸14個省市近期也爆發多例的本土確診病例，因此未來將配合指揮中心，在兼顧國內的防疫措施，及推動兩岸交流兩個面向，評估整體國內的疫情能量、國際的疫情發展，與兩岸互動等情勢，來持續檢討兩岸人員往來的事項，並循序漸進來推動調整。