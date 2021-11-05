桂台會簽約88億人民幣　台資名列廣西境外資金第一

▲2021年廣西桂台會。（圖／桂台會提供）

記者任以芳／廣西報導

第十七屆桂台經貿文化合作論壇3日在廣西南寧開幕，採取線上線下進行。兩岸專家學者和企業界代表大約260人參加活動。論壇共簽約投資項目14個，簽約金額88.15億元人民幣。過去5年來，桂台貿易達529億人民幣，台資連續多年成為廣西境外資金主要來源之一。

本屆論壇由大陸國務院台灣事務辦公室和廣西壯族自治區人民政府共同主辦。論壇總共簽約投資項目14個，簽約金額88.15億元（單位：人民幣，同下），涵蓋智能製造、電子科技、農產品加工、文旅觀光、生態農業、醫療康養、化工等多種領域。其中梧州市台灣智能製造項目簽約金額30億元，是本屆論壇最高金額簽約項目。

▲廣西壯族自治區黨委書記劉寧會見台灣新黨前主席郁慕明。（圖／桂台會提供）

廣西壯族自治區黨委書記劉寧2日會見台灣新黨前主席郁慕明、全國台灣同胞投資企業聯誼會會長李政宏等台灣嘉賓代表。會見時，劉寧表示，目前批准台資項目累計1909項，實際使用台資70多億美元，未來深入推動惠台利民政策，重點聚焦服務台商、台師、台青、陸配等實施「四心工程」。

桂台農業合作助力鄉村振興也是本屆論壇的亮點之一，鄉村振興類佔總簽約項目數的50%。經過多年發展，廣西台資農業企業佔廣西台資企業的40%以上，投資超過25億美元，不少台企也多方積極參與桂台農業合作、脫貧攻堅和鄉村振興。

▲廣西壯族自治區政協主席孫大偉。（圖／桂台會提供）

廣西壯族自治區政協主席孫大偉在開幕大會致辭表示，近年廣西與台灣交流日益頻繁，經貿合作緊密，惠台政策深化之下，5年來，桂台貿易達529億元，台資連續多年成為廣西境外資金主要來源之一。

孫大偉為深化桂台合作提出四點建議。一是共享廣西機遇，促進融合發展；二是深化經貿合作，促進互利共贏，希望桂台在交通物流、數字經濟、智能製造、電子信息、生物能源、大健康產業等領域深化合作，廣西將持續為台商優化營商環境；三是深化現代特色農業合作，促進鄉村振興；四是深化人文合作，加強民俗文化、民間交流、校園互動等活動。

海峽兩岸關係協會副會長李文輝表示，今年前三季度，兩岸貿易額2395.2億美元，同比增長29.8%；實際使用台資金額7.5億美元，同比增長2.5%；批准台商投資項目4818個，同比增長38.0%。這些都說明瞭兩岸經貿交流合作，符合市場經濟規律和兩岸同胞的共同利益。



國民黨榮譽副主席蔣孝嚴發來賀信及賀指出，「深化桂台全面合作 促進兩岸共振中華」。台泥董事長張安平透過視頻表示，廣西是台泥在大陸投資最主要的省份之一，貴港廠已成為該集團的核心製造基地，希望繼續促進地方經濟和鄉村振興。