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尿布界人氣新星！透氣輕薄＋新科技吸收芯 「明星媽媽」推坑狂讚育兒變輕鬆

▲▼幫寶適,清新幫,尿布,透氣,輕薄,陽詠存,科技芯。（圖／翻攝自陽詠存臉書）

▲幫寶適新品「幫寶適清新幫」尿布獲得媽媽們的好評口碑，連女星陽詠存也成為清新幫的愛用者。（圖／翻攝自陽詠存FB）

消費中心／綜合報導

已經會走會跑的大寶寶正是精力旺盛、探索世界的時候，一刻也靜不下來的活動力讓他們經常滿身大汗，也讓媽媽們擔心最貼身的尿布到底給不給力? 選擇尿布首重條件是要透氣不悶熱、吸收力強，讓寶寶屁屁不會紅癢不舒服；再來尿布必須要舒適合身，當寶寶玩得太嗨時才能避免發生外漏危機。近來剛上市就在媽媽社團引爆超高討論度的幫寶適新品「幫寶適清新幫」，具備透氣度、吸收度和舒適度的3大優勢，成為不少媽媽好康逗相報的原因，就連女星陽詠存也成為清新幫的愛用者，在臉書大讚「試穿下來感覺真的超出了我的期待」！ 

▲▼幫寶適,清新幫,尿布,透氣,輕薄,陽詠存,科技芯。（圖／資料照）

▲「幫寶適清新幫」尿布不只品質受到媽媽們喜愛，就連圖案也超級可愛。（資料照）

尿布是幼兒家庭必需品，外出時也是媽媽包必備物，對此，陽詠存開心表示，一打開清新幫就發現新品超極薄，「出門帶個三四片一點都不會膨脹包包」，這是因為幫寶適清新幫使用超薄的科技吸收芯，品牌表示，尿布厚度變得像一張卡片般輕薄，還給媽媽包應有的大容量，也不怕家中空間會因為囤貨變得擁擠混亂。陽詠存也分享她認為讓最多媽媽在意的尿布透氣度問題，清新幫尿布表層因為有6000多個透氣孔，能幫助空氣自由流通，減少屁屁悶熱感，讓寶寶活動一整天還是能感覺乾爽又舒適，讓陽詠存超安心。

▲▼幫寶適,清新幫,尿布,透氣,輕薄,陽詠存,科技芯。（圖／資料照）

▲▼「幫寶適清新幫」尿布超輕薄。

▲▼幫寶適,清新幫,尿布,透氣,輕薄,陽詠存,科技芯。（圖／資料照）

▲▼幫寶適,清新幫,尿布,透氣,輕薄,陽詠存,科技芯。（圖／資料照）

▲足夠透氣的尿布才能讓寶寶活動更舒適，「幫寶適清新幫」超過6000+透氣孔有助減少屁屁悶熱感。（資料照）

再來是挑選尿布時要特別注意的「吸收力」，幫寶適清新幫使用的科技超薄吸收芯，能快速吸收不反滲，更具備12小時的大吸量，尿布吸飽後牢牢鎖水，不鼓包也不易變形起坨，大寶寶們不會因為吸收後變重下垂的尿布感到「卡卡」不舒服，照樣可以輕鬆追趕跑跳。陽詠存笑說自己試驗一整個下午都沒幫寶貝兒子阿暖換尿布，吸收力很好，沒有發生外漏危機，尿滿的尿布雖然有重量，體積卻不厚，讓她非常驚喜！

▲▼幫寶適,清新幫,尿布,透氣,輕薄,陽詠存,科技芯。（圖／翻攝自陽詠存臉書）

▲陽詠存為兒子阿暖換上「幫寶適清新幫」尿布，驚喜發現尿布能快速吸收、不易變形起坨，整個下午都沒換尿布，兒子還是舒服開心地玩耍。（圖／翻攝自陽詠存FB）

另外在材質方面，幫寶適清新幫在腰圍部分採用如雲柔泡泡腰圍，摸得到細膩柔軟，不只舒適還做到貼身又不勒，寶寶不管怎麼動都舒服。陽詠存給兒子阿暖穿上清新幫後發現「好撕沒勒痕，腰圍彈性非常好，換起來很方便」，舒適又服貼的尿布讓寶寶即使大動作活動也不怕尿布變形，也讓清新幫成為大寶寶最可靠的「玩伴」。

▲▼幫寶適,清新幫,尿布,透氣,輕薄,陽詠存,科技芯。（圖／資料照）

▲「幫寶適清新幫」的雲柔泡泡腰圍，摸得到細膩柔軟，不只舒適還做到貼身又不勒肚。（圖／資料照）

除了女星陽詠存在臉書分享推坑之外，不少媽媽也在育兒社團分享「目前使用下來很滿意，滿透氣的，吸收力不錯」、「尿布很輕薄、材質也很舒服」、「應該會持續回購的一款尿布」。此款專為大寶寶設計的「幫寶適清新幫」目前提供L～XXL尺寸，並有黏貼型和拉拉褲兩種形式，爸媽可替寶寶挑選習慣的尿布，愛跑愛跳的寶寶則建議選用清新幫拉拉褲，換尿布的時候只要像小內褲般一拉就能穿上，替換時從側邊一撕就能輕鬆換下，從此換尿布超輕鬆！即日起全台官方通路皆可購入「幫寶適清新幫」系列產品：https://pg.pse.is/3lh5xw

▲▼幫寶適,清新幫,尿布,透氣,輕薄,陽詠存,科技芯。（圖／資料照）

▲「幫寶適清新幫」系列推出黏貼型和拉拉褲兩款，尺寸從L到XXL都有。（圖／資料照）

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關鍵字：

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