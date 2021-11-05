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東森電視購物雙11「最狂開倉」隨便賣　3秒賣1雙鞋買氣爆棚

東森電視購物從11/1～11/12天天推出「超狂開倉∙剁手天天刷」活動（圖／東森購物提供）

▲東森電視購物從11/1～11/12天天推出「超狂開倉∙剁手天天刷」活動，由購物專家直擊東森各家廠商倉庫。（圖／東森購物提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物「雙11嗨Fun購好玩」自11/1起展開，電視購物連續12天推出「超狂開倉∙剁手天天刷」，每晚8點直播節目中，由購物專家走出攝影棚直擊東森各家廠商倉庫，現場看到什麼賣什麼，數量現場直接喊，短短三天，直播共120分鐘．已創下200多萬業績，熱銷商品平均3秒就賣出1雙鞋。

迎接雙11，東森購物自去年率業界之先首創「刷倉亂賣會」，今年看準政府五倍券加持，雙11買氣將高漲，從11/1起推出「超狂開倉∙剁手天天刷」，11/1首日率先直擊阿瘦皮鞋倉庫，市價2千到6千的眾多鞋款、皮包，幾乎全部下殺特價990元，40分鐘節目統計賣出700多件商品，平均3秒賣出1件，許多鞋款甚至賣到尺碼斷貨，買氣爆棚。

11/2～11/4則推出廚房用品、開運招財小物及英國KANGOL時尚精品組合，同樣創下銷售佳績，平均每分鐘營業額超過16,000元。東森購物表示，越接近雙11預估買氣越旺，11/5（五）將推出東森購物最熱賣的保健食品品牌「華陀」，平均市價2萬元以上的華陀瑪卡雄鹿戰神錠、華陀神鴕膠原錠、華陀高麗天蔘精、美人計珍蘊補龍頭官燕等商品，都將以幾乎不到一折的最優惠價格提供給會員。

東森購物指出，購物專家還要帶觀眾直擊「鍋寶」、「熊媽媽」等倉庫，另外還有生活用品、零食乾果、小家電及專櫃化妝品的「開倉」，例如市價3,000元的美國大核桃仁，特價只賣499元，其他包含暢銷保養品SK-II青春露、契爾氏金盞花植物精華化妝水也推出特惠價，還有資生堂、雅詩蘭黛、品木宣言等專櫃化妝品牌最低下殺1折起。

11/11（四）當天更將推出「1111嗨購節」，當日電視購物LIVE節目商品全面5折起，當晚8～10點推出美妝精品、家電廠商開倉刷起來，晚上10點則有「123min亂賣會」。11/1～11/12期間還有「滿件滿額送德國雙人牌炒鍋」活動，凡於電視購物通路消費滿5件商品，且實付金額達7,700元，即贈德國雙人牌中式炒鍋30cm。

東森購物提到，回顧每年雙 11 檔期都會出現「閃靈刷手」，快手一次結帳動輒上百萬，最高紀錄曾一口氣刷了2,500 萬元，預料今年雙11還能再看到閃靈刷手的身影，雙11檔期業績樂觀看待，東森購物第4季在雙11、雙12雙引擎帶動下，營收可望再創高峰。

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