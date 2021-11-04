室友養小鬼！每天偷燒香、供養樂多　她抓包遭嗆：告狀後果自負

▲宿舍室友偷養小鬼，被抓竟嗆「後果自負」。（示意圖／資料照片）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友在爆料公社App表示，她的學校宿舍室友行為相當詭異，每天都會在桌上的小木盒前放養樂多或可樂，並且打開插上吸管，甚至會在房間沒其他人時偷偷燒香，讓她懷疑「是不是在養小鬼」，不料找室友對質，室友竟然說「敢告狀，後果自負」，讓她非常驚恐，也想問大家「我是不是該搬走」。

原PO指出，這名室友因為跟原寢的人吵架，無法協調之下，才轉到她們這一寢，起初她看對方很安靜不愛說話，還想說對方為何會跟人吵架，直到相處了一段時間後，她與另外2名室友才漸漸發現新室友的詭異行徑。

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她說，新室友一搬進來，就在桌上放了一個立著的小木盒，木盒前方每天都會有養樂多或可樂等汽水，並會打開插上吸管，加上每次回宿舍，都會聞到淡淡的燒香味，她們才察覺情況不對，懷疑對方在養小鬼。

▲原PO表示，新室友會在寢室偷偷燒香。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

直到有一名室友撞見新室友在寢室燒香，她與另外2人才決定與新室友談判，不料對方講明絕對不會搬走，還威脅「如果敢去跟舍監告狀，後果自行負責」，讓她們3人都很害怕。

原PO無奈說，其他室友因為害怕，前幾天陸續搬走，寢室就只剩她與新室友2人，「我現在很害怕，是不是也該快點搬走」。

貼文一出立刻引發熱議，有網友說，「顯然你需要一個可以讓你搬過去的朋友」、「好詭異的室友，快搬走吧」、「好扯，拜拜也要顧忌一下其他人吧」、「我是建議搬走啦」、「快放大悲咒跟她拚了」、「拿神主牌啊，回去拜，跟她輸贏」、「我一定立刻搬走」。

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