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陸外交部13字回應彭帥不倫戀　中紀委急PO「天津八案」再引聯想

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲大陸外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸網球名將彭帥2日深夜在微博發千字文，自爆與相差40歲的國務院前副總理張高麗有多年不倫關係。對此，大陸外交部發言人汪文斌3日被問及彭帥事件時表示，「沒聽說過此事，這不是外交問題。」此外，中共中央紀律委員會3日也突然通報「天津8起違反中央八項規定精神典型問題」，也被解讀或與張高麗有關。

大陸網球女將彭帥2日突然在微博發文，爆料和大她40歲的國務院前副總理張高麗發生過婚外情和性關係，還被張高麗帶回家性侵，老婆還在門外把風；她更控訴張高麗像7年前一樣完事後就避不連繫，「玩玩想不要就不要了」。

文章曝光後瞬間引發瘋傳，但文章卻在20分鐘後神秘消失。「彭帥」超話（微博上的話題串）也被暫時禁言，甚至「彭帥」及相關關鍵字完全搜不到，這起「不倫風暴」現階段只能成為大陸網友茶餘飯後的閒聊話題，官方則一片靜默。

彭帥現在35歲，她曾多次與台灣女雙網壇好手謝淑薇搭檔，拿下兩座大滿貫女雙冠軍，因此在台灣也有相當知名度。不過，兩人2018年因體能師爭議鬧翻後，便沒有再搭擋，當時彭帥還發了一篇554字的長文，宣告「20年友情就停在這了」。

據了解，涉入情色風暴的張高麗為中共第十八屆政治局7常委之一，也是國務院「第一副總理」，掌管關係國家發展命脈的財政及研擬經濟社會綜合發展方向的發改委。

此外，據《上報》報導，距離六中全會開幕倒數，張高麗突然被爆出婚外情醜聞。雖然中國媒體全面噤聲，官方更毫無回應，中紀委卻突然在3日公布「天津8起違反中央八項規定精神典型問題案件」，部分案情被指涉及張高麗任職天津市委書記期間大力推動的房地產開發。

雖然尚無法確定中紀委此舉是否調查矛頭指向張高麗，但由於天津長期為江派天津幫勢力重要據點，張高麗也被認為江派人馬，此時通報天津紀律案件，也使婚外情醜聞因此蒙上派系鬥爭疑雲。

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