彭帥自爆與前副總理不倫　外媒：時機與對象不尋常

▲ 彭帥自爆與副總理不倫，西方媒體高度關注。（圖／達志／美聯社）

文／中央社華盛頓3日綜合外電報導

中國網球女將彭帥在微博驚爆與國務院前副總理張高麗有多年不倫關係。西方媒體關注焦點多為#MeToo在中國首度燒上高層政要，時機與對象都極不尋常。

「紐約時報」指出，彭帥2日晚間在她的微博發文，描述自己與張高麗在一次性侵後開始的斷斷續續的不倫關係。張高麗在2012年至2017年期間擔任中央政治局常委。

彭帥的帖子很快就被刪除，連她的名字、甚至「網球」等詞都不太能搜尋到，反映出在中國討論共黨領導人的不當行為仍是禁區。

現居美國新澤西州的維權人士呂頻，是現已被封的中文論壇「女權之聲」創始人。她在電話受訪時說#MeToo在中國的影響已累積3年，「3年前，當第一批女性開始談論她們的經歷時，沒有人會想到會波及到如此高位者。」

彭帥的指控無法得到證實。她自己在貼文裡也承認拿不出證據。

紐時指出，中國當局此前曾因兩性關係不端起訴過高級政府官員，通常是與腐敗調查同時進行，但從沒有像張高麗如此位高權重者被指控過兩性關係不端。

中國時事通訊「外國人看中國」（Sinocism）的創辦人利明璋（Bill Bishop）說：「這類指控，內容並不令人特別意外，但這回的對象卻極不尋常。」

「華盛頓郵報」指出，北京警方在多名年輕女性公開指控遭性侵後，今年7月逮捕華裔加拿大影視明星與歌手吳亦凡，但他矢口否認相關指控。吳亦凡成為#MeToo運動在中國燒到的最著名人物之一。

隨後在8月，中國電商巨擘阿里巴巴也解雇一名男性高階主管，因為有女性員工出面指控男方趁她爛醉時進她房間性侵。

華郵指出，吳亦凡和阿里巴巴這兩案值得關注，在於審查人員允許網民熱烈討論，官媒甚至還發表文章批評涉案被告。但這次彭帥的爆料顯然無此待遇，她的帖文遭全面封殺，表明北京對#MeToo這類新聞的審查開放，並未擴展到高層官員。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，#MeToo運動在中國尚處萌芽階段，先前有燒到學術圈、非政府組織工作者與商界、影視名流，但波及層級如此之高的中共政要還是頭一遭，尤其在攸關鞏固國家主席習近平第3個任期的中共第19屆六中全會召開前夕，極具政治敏感性。

「德國之聲」引述中國女權運動人士呂頻指出，目前多數人應該都擔憂彭帥的狀況，她也認為彭帥此舉非常勇敢，在瞭解相關危險性的情況下仍選擇發聲；人權觀察的中國研究員王亞秋指出，性騷擾在中國體制內不算罕見，但受害者往往不敢直接點名，這次涉及像張高麗層級這麼高的前政府官員，「各界都嚇到了」。