到World Gym問解約遭嗆「現在是怎樣？」　會員怒轟：欺負消費者

▲World Gym 2日宣布不再提供會員毛巾服務，並接受30天內無條件解約。（圖／記者林裕豐攝）

記者陳怡靜／綜合報導

World Gym健身俱樂部2日宣布，不再提供毛巾服務，會員可在12月1日前無條件解約，且不需支付違約金。不過有名網友控訴，到分店詢問解約卻碰到銷售員刁難，要他先付清本月月費，之後才會退還，他認為不妥當，沒想到竟遭對方嗆，「你去申訴，可以去告，就算你申訴了也不會成功啦！」

一名網友在臉書社團「爆料公社」發文控訴，自己到World Gym草屯店詢問解除會籍一事，沒想到銷售員一開口就問「現在是要怎樣？」讓他超傻眼，「我都不知道現在健身房銷售員講話都這麼嗆了！」原PO接著說，明明公告寫的是無條件解約，對方甚至還要他先繳清這個月的月費，之後才會退款，讓他感到相當不合理。

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沒想到，向銷售員提出疑慮後，卻遭對方嗆聲，「你去申訴，可以去告，就算你申訴了也不會成功啦！」原PO也說，其實自己帶毛巾沒什麼問題，只是最初廣告宣傳內容有附註「提供毛巾使用」，對方卻不斷扯合約中不含這一條件。針對退會遭刁難，也讓原PO氣得直呼，「欺負我們消費者嗎？」

▲網友PO出不愉快的退會過程。（圖／翻攝自臉書／爆料公社(官方粉專專屬)）

貼文一出，立刻引起網友熱議，「簽約一種嘴臉，解約又另一種嘴臉」、「今天自備毛巾，那天就換自備器材了」、「有些人喜歡酸毛巾而已買不起嗎？衛生問題不能自帶毛巾嗎？這是權益受損問題！他們當初要人入會就是有，現在單方面公告停止誰會開心，所以想停就停，以後不給你器材運動也是應該？」

不過網路上也有人分享順利解約案例，「只有問我手機然後讓我簽名，不含等待的時間大概一分鐘解決，等待是因為前面也有人在解約」，「我昨天跟朋友成功解約了，先打去場館櫃檯預約，也不用帶東西人到就好，之後在合約上簽名，當下也沒有收錢，大概10分鐘內就辦完了」、「剛剛去解約了，會把預繳跟月末的使用天數算進去，所以大概還有一個多月可以用」。

▲▼網友分享解約成功的過程。（圖／翻攝自Dcard）