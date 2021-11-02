World Gym宣布「不再提供毛巾」！即起30天內可無條件解約

記者張乃文／綜合報導

World Gym健身房日前以疫情嚴重為由不提供毛巾等事件，引發爭議。而今業者在臉書發聲明表示，將不再恢復毛巾服務，會員可於公告日起三十天內，即11月2日至12月1日期間，向本公司提出會籍異動或會員終止，且無需支付終止費用。

▲World Gym宣布，即起不再恢復毛巾服務，會員可於公告日30天內無條件解約。（示意圖／記者林裕豐攝）

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WorldGym健身房在國內防疫措施逐漸開放之時，遭民眾投訴未依約免費提供毛巾、浴巾多達36件。而World Gym今在臉書發布聲明指出，「由於經營環境險峻，將不再恢復毛巾服務」，會員可即日起至12/1提出解約。

World Gym聲明全文如下：

親愛的會員你好，感謝大家長期以來，對世界健身俱樂部的支持。由於經營環境嚴峻，我們在此公告，將不再恢復毛巾服務 ; 若因此項調整，造成您的困擾，深感抱歉。

會員可於公告日起三十天內，即11月2日至12月1日期間，向本公司提出會籍異動或會員終止，且無需支付終止費用，相關事宜請洽諮詢專員或撥打客服專線。再次感謝您的支持與體諒。另World Gym Elite 尊爵系列 / FITZONE會所及原本無提供毛巾服務的會所，不在本次調整範圍。