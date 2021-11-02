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World Gym終止提供毛巾遭罵翻！會員連署怒吼：賠我違約金

▲▼ World Gym 。（圖／記者林裕豐攝）

▲World Gym不再恢復提供毛巾的服務。（圖／記者林裕豐攝）

記者柯振中／綜合報導

健身房業者World Gym宣布，不再恢復提供毛巾的服務，會員可在30天內提出會籍異動或會員終止，無須支付終止費用。消息曝光後，立刻遭到會員罵爆，「會員終止的話，暫停期間及末期應該要退費啊！繳的錢就是包含毛巾！」

受到疫情影響，World Gym取消先前提供毛巾的服務，引起了許多討論，如今疫情趨緩，防疫政策逐漸鬆綁，館方2日卻無預警宣布，不再恢復提供毛巾的服務，若會員有異議，可以在30天內解約，提出會籍異動或會員終止的服務，且無須支付任何費用。

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▼World Gym不再提供毛巾，引起會員反彈。（圖／翻攝臉書／World Gym健身俱樂部 Taiwan）

▲▼毛巾。（圖／翻攝臉書／World Gym健身俱樂部 Taiwan）

對此，卻有不少會員相當氣憤，在下方留言砲轟，「當初入會廣告說詞就是有毛巾，現在用疫情就說不提供，下次會不會說經營困難不在提供水電，大家請自備照明跟水」、「我們解約要付違約金，你們降我的權利，是不是也要有違約金阿」、「推測下一波是沐浴乳、洗髮精，接著吹風機，然後是置物櫃、減團課…都幫你們想好劇本了。青蛙煮起來。」

至於為何會員反應如此之大？是因為與許多會員辦理時，看上的就是提供毛巾的特色，館方也以此作為廣告文宣，如今卻取消提供。對於會員的不滿，World Gym沒有另行說明，或是給出折衷方案，目前已有不少會員在網路上連署，要一人一信向消保官投訴，藉此讓業者出面回應訴求。

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