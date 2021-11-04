載客回溫慘碰油價飛漲　小黃司機每月油錢增逾3000元

計程車業適逢疫情趨緩、載客率回溫，但隨即又碰上油價上漲。（圖／記者黃克翔攝）



記者許維寧／台北報導

受國際油價影響，近期國內油價不斷上漲，汽、柴油價格11月1日凌晨零時起各調漲新台幣0.1元及0.7元，已是連續第五周調漲。不只客運業受衝擊，小黃運將也表示，近期油價連五漲，每個月就將近多出3000多元的油錢，若載長程客則更多。業者也呼籲，由於油價上漲突然，若是調漲車資、成本轉嫁於客人則影響層面更大，故還是希望主管機關可以擬定短期的補助方案。

立法院今天舉行交通委員會，近日油價上漲已逼近客運業可調漲票價基準每公升26.297元，交通部長王國材表示，目前持續觀察，若屆時油價超過標準預計引用臨時調整機制，並由交通部來補貼凍漲。

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油價上漲，受影響的還有計程車業者。小黃運將歐陽先生就表示，目前正值疫情後回溫期，加上北北基計程車司機多已經透過方案接種過第一劑疫苗，近期也有不少司機完成第二劑接種，雖然客人逐漸回流，但近期碰上油價上漲，過去一個月油價約8000多塊錢左右，現在每個月就將近多出3000元左右的油錢，跑車動輒都是破萬元，若當月長乘客載較多，油價還會更高。

今天運輸業者台灣大車隊與銀行業者舉行信用卡發行記者會。台灣大車隊總經理楊榮輝於會後表示，過去交通部對於交通運輸業者的補助都以公司為主，但計程車業不少是個體戶經營，有些人確實過得比較辛苦。

楊榮輝談到，過去給予的補助計程車業者的補助多是免牌照稅、燃料稅減免為主，但這次油價上漲突如其來，如果調漲車資、成本轉嫁給客人則影響成面會更大，加上歷來油價多起起伏伏，還是建議政府，看能否針對計程車業者提出短期的補助方案，協助因應油價上漲。