　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

油價逼近「客運調漲標準」　達標業者有權調整票價！交通部出招了

▲▼礁溪轉運站，首都客運 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲疫情期間客運業者苦撐，現在又遇上油價上漲，可說是雪上加霜。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

近日國內油價不斷上漲，汽、柴油價格11月1日凌晨零時起各調漲新台幣0.1元及0.7元，是連續第五周調漲，柴油每公升28元達到三年來新高。公路總局表示，10月柴油均價每公升26.25元，逼近可調漲的標準26.297元。交通部長王國材表示，將以補貼方式處理凍漲票價。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材、公路總局長許鉦漳列席報告。立委許淑華表示，近日油價不斷上漲，柴油價格將達到三年來新高，民眾擔心油價上漲牽動物價，而疫情期間客運業者已是苦撐，如今油價持續調漲，票價也可能調整，增加民眾負擔。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼礁溪轉運站，首都客運 。（圖／記者蔡玟君攝）

▲交通部擬透過補貼凍漲客運票價 。（圖／記者蔡玟君攝）

許淑華表示，希望交通部可以提早檢討票價，不要等到12月才討論，儘速找業者溝通，不要讓客運、公車、計程車等票價提高，並對業者進行補貼，不要因此增加民眾負擔。

許鉦漳表示，交通部列有公路客運費率臨時調整機制，上月柴油均價每公升26.25元，還未達到可調漲的標準，也就是每公升26.297元，不過已相當接近，下個月會持續觀察，若有超過標準，則會引用臨時調整機制，允許業者調整票價，或是補貼業者，過去達標是以補貼凍漲。王國材則承諾，這次也會朝向補貼方向處理。

►姊噴的不是香水，是巴黎的浪漫空氣

ET快訊
快訊／挖眼超商女店員　嫌犯出院了！
北捷男突拿出17公分水果刀！　乘客緊急按鈴
北捷阿伯搶博愛座！　掏剪刀「捅人脖子」
鄧佳華崩潰喊「闖momo親子台自焚」！　失控點名：她傷到我
臨死前正在自拍！老公「轉頭5秒」妻子瞬間消失　墜30m懸崖身
啦啦隊女神卸妝「真實模樣」百萬網友讚爆！Sandy：化歪了
馬尾妹直播褲子被扯「大走光」！　形狀全透視
快訊／真子公主外公病逝　享壽81歲

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

洗頭釀悲劇！長髮妹揪「大毛球」崩潰哭：留了20多年...網喊一招管用

超可愛！「天竺鼠車車」一卡通造型神還原　嗶卡播主題曲：PUIPUI

「不要留爛尾！」　高教工會籲民進黨對退場條例修法要徹底

秋天上山一遊　大雪山八仙山2遊樂區祭五倍券多項優惠

LIVE／屏東「錯打AZ」8人不適掛急診　指揮中心最新說明

目睹北捷攻擊！推車伯掏剪刀「捅人脖子」討博愛座　照行駛他傻眼

心裡有你！12星座「互相喜歡」3大證據

台南就業中心扮就業紅娘 光棍節媒合工作機會近千個

油價逼近「客運調漲標準」　達標業者有權調整票價！交通部出招了

爸爸欠老闆錢「男友薪水秒扣1萬」　對話氣炸！女友：已違法了吧

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

黃子韜怒轟「演藝圈陪酒潛規則」　不讓員工賣身..「管哪個領導來」：滾！

理科太太協議離婚！同框照悄撤下　曾為愛停更...分居1年她心死求離

騎上人行道被提醒「不滿口氣差」 他嗆對方：欠揍？下秒越退越遠

大白鵝搖頭晃腦逛苗栗大街！ 「警匪追逐」一張塑膠椅制伏

未用兒童剪刀...女童手伸碗遭誤剪　父母控保母粗心！心疼手指有缺損

洗頭釀悲劇！長髮妹揪「大毛球」崩潰哭：留了20多年...網喊一招管用

超可愛！「天竺鼠車車」一卡通造型神還原　嗶卡播主題曲：PUIPUI

「不要留爛尾！」　高教工會籲民進黨對退場條例修法要徹底

秋天上山一遊　大雪山八仙山2遊樂區祭五倍券多項優惠

LIVE／屏東「錯打AZ」8人不適掛急診　指揮中心最新說明

目睹北捷攻擊！推車伯掏剪刀「捅人脖子」討博愛座　照行駛他傻眼

心裡有你！12星座「互相喜歡」3大證據

台南就業中心扮就業紅娘 光棍節媒合工作機會近千個

油價逼近「客運調漲標準」　達標業者有權調整票價！交通部出招了

爸爸欠老闆錢「男友薪水秒扣1萬」　對話氣炸！女友：已違法了吧

快訊／屏東挖眼男出院了！押送地檢署　檢曝：一定會聲押　

北捷連兩天亮刀嚇壞人！1男持剪刀搶博愛座　1男持水果刀靜坐

AV版《魷魚遊戲》進帳金額曝！米砂下部想改編「經典台劇」：1女戰4男

金正恩傳首度對外談「終戰宣言」！青瓦台異常興奮：具高度意義

中西醫合療奏效！針灸+中藥搭配復健　腦麻童症狀改善

Paul誤觸夫妻禁忌！超正妻變臉秒脫衣「剪碎燒毀」

魷魚幣秒歸零只是前奏！研調：未來一年網路犯罪首選「加密貨幣」

確定辦了！聯合豐年節大家來花蓮　披上情人袋「一曲愛海洋」

羅大佑「綁樁香客」開演唱會　天后宮前高唱《鹿港小鎮》

包養男遭矇臉綁腳綑40kg磚慘死　民俗專家曝心機「阻伸冤輪迴」

生活熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

台大首位女學生　一張老照片揭密

艾多美蜂蜜飲驗出肝毒成分　食藥署：已要求業者停售

陸網友追問謝淑薇「彭帥不倫風暴」　21字霸氣回應

今起全台大回暖！下周氣溫跳水

大便7形狀加1情況　大腸癌風險飆

全台最強運「加倍券拿3000元」　本尊現身

快訊／屏東88人錯打AZ　8民眾掛急診頭暈發燒酸痛

美BNT第2劑心肌炎增10倍！他憂年輕男施打恐有160例

最後2個月「4星座財運大逆襲」要發了！

騎士夫妻人肉佔位嗆聲　網酸：這一對真配

更多熱門

相關新聞

研華估第4季營收小降　有意漲價最快明年首季生效

研華估第4季營收小降　有意漲價最快明年首季生效

工業電腦廠研華（2395）召開線上法人說明會，研華資訊長暨綜合經營管理總經理陳清熙指出，供應鏈缺料已較上半年好轉，不過該情況仍然存在，預估第4季會有約4000萬美元營收之產能，將遞延到明年第1季出貨，保守預估第4季營收將季減最少1.2%，營收可能落在5.3億美元（約合新台幣147.6億元）另外，因應IC晶片漲價趨勢，預計下季調漲3%至6%，有望明年第1季生效。

快訊／TOYOTA進口車最高漲6萬

快訊／TOYOTA進口車最高漲6萬

林明溱：營養午餐明年每餐加7元維持菜色

林明溱：營養午餐明年每餐加7元維持菜色

油價連5漲通膨壓力逼近？央行：國內通膨沒有失控

油價連5漲通膨壓力逼近？央行：國內通膨沒有失控

財經HOT 5／晶片訂單滿檔！　格羅方德CEO：產能排到2023年底

財經HOT 5／晶片訂單滿檔！　格羅方德CEO：產能排到2023年底

關鍵字：

客運油價漲價

讀者迴響

熱門新聞

獨／鄧佳華驚人宣告！連千毅怒飆

快訊／嘉義女「尖叫1秒」10樓墜地！目擊者嚇傻狂飆髒話

最後一波你中獎了嗎？動滋券幸運號出爐

外送員急著關電梯　婦被夾「腰斬」慘死

直逼冷氣團　2段式凍台探12°C冷6天

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

木曜女神「無故爽約通告」挨轟！　直播找不到人

下體痛爆！醫驚見「膀胱以下一片空白」　他羞喊：想討好女友

女星片場疑中邪失蹤「成10大懸案」！消失14年近況曝

《第一爐香》票房慘　導演：早知道就換角

筆記！超商限時1天「咖啡買6送6」

好市多突送超萌小熊！老會員見1條件心碎了

理科先生親揭「不回台2原因」！

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

聖結石辦「特殊簽證」搬離台灣！旅居捷克原因曝光

更多

最夯影音

更多
理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦

理科太太心死離婚！夫妻同框照悄撤下　「心疼現況曝」經紀人發聲：她很辛苦
外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

騎士路上見人全程用布遮住車牌　沿路尾隨等紅燈「熟練解開扣環」

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

「才不是黑輪」苗栗版熱狗長這樣　在地人一秒分辨！這樣叫30年了

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

廠商直播脫口「台灣」楊冪機靈救場　喊「謝謝中國台灣」陸網讚爆

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面