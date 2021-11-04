油價逼近「客運調漲標準」　達標業者有權調整票價！交通部出招了

▲疫情期間客運業者苦撐，現在又遇上油價上漲，可說是雪上加霜。（圖／記者蔡玟君攝）

記者李宜秦／台北報導

近日國內油價不斷上漲，汽、柴油價格11月1日凌晨零時起各調漲新台幣0.1元及0.7元，是連續第五周調漲，柴油每公升28元達到三年來新高。公路總局表示，10月柴油均價每公升26.25元，逼近可調漲的標準26.297元。交通部長王國材表示，將以補貼方式處理凍漲票價。

立法院交通委員會今日邀請交通部長王國材、公路總局長許鉦漳列席報告。立委許淑華表示，近日油價不斷上漲，柴油價格將達到三年來新高，民眾擔心油價上漲牽動物價，而疫情期間客運業者已是苦撐，如今油價持續調漲，票價也可能調整，增加民眾負擔。

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▲交通部擬透過補貼凍漲客運票價 。（圖／記者蔡玟君攝）

許淑華表示，希望交通部可以提早檢討票價，不要等到12月才討論，儘速找業者溝通，不要讓客運、公車、計程車等票價提高，並對業者進行補貼，不要因此增加民眾負擔。

許鉦漳表示，交通部列有公路客運費率臨時調整機制，上月柴油均價每公升26.25元，還未達到可調漲的標準，也就是每公升26.297元，不過已相當接近，下個月會持續觀察，若有超過標準，則會引用臨時調整機制，允許業者調整票價，或是補貼業者，過去達標是以補貼凍漲。王國材則承諾，這次也會朝向補貼方向處理。