愛部落免費公用無線網路效能不彰　近9成存取點每天不到10人使用

▲中華民國監察院。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

監察院4日表示，原民會為改善原住民族部落數位落差，自2014年開始建置愛部落免費公用無線網路，迄109年度近9成的無線存取點，平均每日使用人數低於10人，計畫成效未如預期，涉有效能不彰，監察委員賴鼎銘、浦忠成、林文程表達高度關切，已經申請自動調查。

監察院4日上午發布新聞稿說明，根據審計部109年度中央政府前瞻基礎建設計畫第2期特別決算審核報告，原民會為改善原住民族部落數位落差，自2014年開始建置愛部落免費公用無線網路。

監察院指出，惟迄109年度近9成的無線存取點（AP），平均每日使用人數低於10人，計畫成效未如預期，涉有效能不彰，賴鼎銘、浦忠成、林文程對此表達高度關切，已經申請自動調查。



監委表示，原民會在103至108年度，自行或補助縣政府在各部落、文化健康站及公所，建置愛部落免費公用無線網路計2274個AP，109年度各AP連線使用人數結果，平均每日使用人數低於10人者，計有2034個（占89.45％），顯示民眾使用愛部落免費公用無線網路情形欠佳。

監委說明，愛部落免費公用無線網路建置完成後，109年度超過6成部落，其使用人次未達5500人次的目標值，計畫執行成效未如預期。

監委質疑，原民會及受補助之縣政府有無確實依照相關規範，定期針對低流量之AP進行點位調整或加強宣導推廣，原民會有無善盡監督管理、評鑑及輔導改進之責，以及後續改善情形為何。

監委也說，AP點位設置及調整之法規或管理措施有無不周，以及相關人員有無違法失職應負行政責任之處等疑義，均有詳加全面調查瞭解的必要。