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新北虎豹潭意外釀6死悲劇　監委要查有無督導不實

▲▼虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲虎豹潭搜救畫面。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者林銘翰／台北報導

新北市雙溪區虎豹潭日前發生多人落水意外，監察院26日表示，戶外自然體驗營隊於惡劣天氣下出團，造成虎豹潭6人死亡悲劇，主管機關有無查處及督導不實，監察委員葉大華、蔡崇義、范巽綠非常重視，已經申請自動調查。

監察院26日發布新聞稿指出，天大地方自然公司主辦新北市雙溪區虎豹潭「大方自然體驗營」戶外活動，經氣象預報山區有雨卻仍出團溯溪，惡劣天氣導致溪水暴漲而造成6人死亡悲劇。

監察院說，經過媒體揭露，天大地方自然公司既非立案補習班，亦不是立案的旅行團，卻公開招攬學員參與戶外自然體驗活動，葉大華、蔡崇義、范巽綠非常重視，已經申請自動調查。

監委質疑，根據媒體揭露，內政部營建署陽明山國家公園管理處人員疑與天大地方自然公司有合作關係，該公司營業登記項目為何，是否違規經營，且公開招攬學員參加具風險性之戶外活動，有無具備戶外教育專業，國家公園管理處對該活動或團體是否有相關補助。

監委也質疑，相關政府人員是否涉及共同違法經營，類此主辦方與參加學員明知天候不佳仍予出團，相關主管機關是否已提供虎豹潭安全指引措施，主管機關有無查處及督導不實之疏失。

另外，監委也說，針對戶外體驗教育政策、相關風險管理、民眾對風險覺知之推廣教育，權責機關有無落實宣導，實有深入瞭解之必要。

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