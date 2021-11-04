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AIT新任處長孫曉雅拜會監察院　陳菊：最難風雨故人來

▲▼美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅拜訪監察院長陳菊。（圖／監察院提供）

▲美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅拜訪監察院長陳菊。（圖／監察院提供）

記者林銘翰／台北報導

監察院4日指出，美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）昨天拜訪監察院長陳菊，談及美國近日再度贈送台灣150萬劑莫德納疫苗，陳菊表示，「最難風雨故人來」，美國對台灣的支持，台灣非常感謝。

監察院4日上午發布新聞稿表示，孫曉雅昨天上午前往監察院拜訪陳菊，兩人暢談有關民主、自由與人權相關議題，並討論後續合作可能，陳菊也在會中邀請孫曉雅參加國家人權委員會舉辦的「2021年人權發展國際研討會」。

▲▼監察委員浦忠成致贈美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）原住民圖騰披肩。（圖／監察院提供）

▲監察委員浦忠成致贈原住民圖騰披肩。（圖／監察院提供）

監察院說明，陳菊首先恭喜孫曉雅再次回到台灣，並擔任AIT處長一職，隨後對美國近日再度贈送台灣150萬劑莫德納疫苗（Moderna）表達感謝，「最難風雨故人來」，美國對台灣的支持，台灣非常感謝。

監察院說，兩人也就去年成立的國家人權委員會進行討論，陳菊指出，今年國家人權委員會與美國，透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF）合辦「落實女性公共參與權」及「身心障礙人權實踐」兩場工作坊，希望與國際分享台灣人權經驗，逐步貢獻國際。

監察院表示，美國在台協會則肯定台灣在民主及人權的價值及進步，也表示未來希望能與台灣及國家人權委員會有更多人權議題上的交流。

▼監察院長陳菊致贈「擁抱」瓷杯。（圖／監察院提供）

▲▼監察院長陳菊致贈美國在台協會台北辦事處（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）「擁抱」瓷杯。（圖／監察院提供）

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