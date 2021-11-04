蘭陽溪限定美景　甜根子草深秋搖曳似白雪地毯

▲平和溪、蘭陽溪年度美景再現，甜根子草深秋搖曳似白雪地毯。（圖／第一河川局提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

超美！蘭陽溪畔一年一度的白雪盛會，已悄悄地在河床上展開，初初綻放的銀白色甜根子草花，在秋風吹拂的陽光下閃閃耀耀，大片銀白花穗鋪滿在湛藍色蒼穹天空下隨風翻飛舞動，遠眺美如鋪上白地毯一般，是宜蘭蘭陽溪畔秋日必賞美景。

往年蘭陽溪河床每到秋冬季節的東北季風吹襲之下，容易造成裸露河床塵土捲揚，第一河川局每年皆向經濟部水利署申請揚塵抑制計畫，檢討並規劃揚塵抑制工法及植生復育芒草區域，並逐年逐段種植甜根子草等芒草作為復育母床，而甜根子草正是防風定砂的最佳作物，不僅可以有效防塵、淨化水質，甚至還造就出蘭陽溪的獨特美麗景致。

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甜根子草是多年生草本植物，多半生長在河床溪畔，可長至3米高。又稱濱芒，被和俗稱菅芒的五節芒，都會被民眾稱作芒草。如今隨著時序入秋，正是蘭陽溪甜根子草盛開的時節，目前蘭陽溪出海口南側（五結）、噶瑪蘭橋上游、葫蘆堵大橋、泰雅大橋、粗坑等河段，都可見甜根子草花像柔軟的白色地毯，鋪滿整個河床，秋芒景色層次豐富。

而如此美景僅從秋分到冬至，不過幾個節氣，這是蘭陽溪季節限定的秋冬美景，建議民眾趕緊利用十一月前後芒花盛開的時間，欣賞秋季限定的白芒美景。

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